Hat-hét parlamenti képviselőt is lecserélhet a Fidesz-frakció

A negyvenhárom tagú Fidesz-frakciónak akár a tizenöt százalékát is lecserélhetik az év végéig – tudta meg a Telex. A pártban úgy látják, hogy a tizenkét éves parlamenti mandátumkorlátozás által érintett képviselőknek nem feltétlenül érdemes folytatniuk a parlamenti munkát, hiszen nem indulhatnának a 2030-as választáson.

A lap úgy tudja, hogy Németh Balázs, Pócs János és Takács Péter várhatóan maradhatnak, mert a frakcióban politikailag kifejezetten hasznosnak tartják, ha valakinek személyes konfliktusa van Magyar Péterrel.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan kik búcsúznak majd a parlamenti munkától. A tizenkét éves korlátozás által érintettek listája jó kiindulási pont lehet, de közülük érdemes kivenni az egyéni választókerületből bejutott képviselőket, az ő helyükre ugyanis csak előrehozott választáson lehetne új képviselőt választani.

A listáról bejutott fideszes képviselők közül az alábbiak nem indulhatnak 2030-ban: Balla György, Bencsik János, Budai Gyula, Gulyás Gergely, Hidvéghi Balázs, Horváth László, Kocsis Máté, Lázár János, Németh Zsolt, Pócs János, Seszták Miklós, Tuzson Bence, Witzmann Mihály és Zsigó Róbert.

A helyükre a választás előtt leadott listájáról választhat új képviselőket a párt vezetése. Lehetőleg fiatal, jól kommunikáló képviselőket keresnek, akik otthonosan mozognak a gazdaság és az energetika területén. A párt szerint ugyanis elsősorban ebben a két témában várhatóak politikai viták a következő időszakban.

A Telex azt is megtudta, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének elmozdítását illegitimnek tartja a Fidesz, ezért bojkottálni fogják az új elnök kiválasztási folyamatát.