Hat hónapos várólistát ígér a Tisza Párt

Reálisan meg lehet csinálni, hogy maximum hat hónap legyen a várakozási idő a várólistán, és az orvosok, ápolók és a kórházigazgatók is nyilatkozhatnak a médiában – ígéri Hegedűs Zsolt ortopéd orvos, aki az Egyesült Királyságban is dolgozik, illetve a Sportkórházban és a Wáberer klinikán. A MOK etikai kollégiumának korábbi elnöke is volt.

Az ortopéd orvos azzal folytatta, hogy Magyarországon nem kaphat a beteg 5-6 évre időpontot,mert ez a rendszer diszfunkcionalitását jelzi. A várólistáknál a betegeket döntéshozói helyzetbe kell hozni, ahogy Nagy-Britanniában.

Meg kell nézni, miért nem operálnak eleget a kórházakban, de nem rendelet alapján, hogy akkor többet kell műteni – mondja Hegedűs Zsolt, aki beszélt a finanszírozásról is. Szerinte az egyes ellátások finanszírozását rendezni kell, pozitív ösztönzőket is kell a rendszerbe tenni. A nemzetközi jógyakorlatokat is adaptálni kell, ez külön feladat lesz az egészségügyi minisztériumban – írja a 24.hu tudósításában.

Egymást váltják a Tisza Párt politikusai a kongresszuson

Egy éve folyik az egészségügyi program alkotása a Tiszánál – mondta Magyar Péter, aki a szombati kongresszus egészségügyi kerekasztalát moderálja. Magyar hangsúlyozza: minden évben plusz 500 milliárdot kap majd az egészségügy, amit a Tisza prioritásként kezel.

Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője arról beszélt, hogy három hónap alatt több száz fő részvételével három országos szakmai konferenciát szerveztek: egy nőjogi, egy a romák helyzetével foglalkozó, illetve egy gyermekvédelmi fórumot.

Képesek leszünk új társadalmi szerződést kötni. Együtt képesek leszünk alapjaitól újjáteremteni és újjászervezni Magyarországot – fogalmazott.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy együtt, dacolva minden gonoszsággal, hazugsággal, a múltba küldjük ezt a saját népén élősködő rendszert, és véget vetünk ennek a közel húsz éve tartó rossz álomnak. A kormány pusztítása szerinte régen nem látott kihívás elé fogja őket és a társadalmat állítani. Egy kormányváltás után először a válságot kell kezelniük, ezzel párhuzamosan pedig meg kell kezdeniük letenni egy élhető Magyarország alapjait.

Kormányra kerülve azonnal meg fognak tenni néhány intézkedést a média, az igazságszolgáltatás, az oktatás, az egészségügy és más területeken, ami érezhető eredményt hoz, és könnyít az elmúlt húsz év terhein, tette hozzá. Tarr hozzátette, hogy közel 350 szakemberrel dolgoznak együtt.

Rost Andrea a Zene Mindenkié programról beszélt.