Hatalmas nézettségi rekordot hozott Magyar Péter az MTVA-nak

A Nielsen Közönségmérés a Médiapiac portálon ismertetett adatai szerint rengetegen nézték szerdán a választásokon győztes Magyar Péter szereplését a „közmédia” adásán.

Magyar Péter M1-en adott interjúja az AMR (Average Minute Rating) mutatója szerit 5,6 százalékot ért el, ami azt jelenti, hogy percenként átlagosan a teljes magyar lakosság bő huszada követte élőben a beszélgetést – ez egy reggeli, tehát munkaidőben, illetve a munkába, iskolába igyekvés perceiben adott műsor esetében kiemelkedőnek számít.

„Ez az 5.6 százalékos adat vélhetően rekord lehet a magyar reggeli televíziózás életében, de az utóbbi 16 évben biztosan”

- írja a szaklap.

SHR, azaz az adott időontban tévét nézők közt az adott műsort nézők arányát mérő mutatóban is kiemelkedőt hozott Magyar Péter szereplése, e szerint ugyanis 36 százalékos közönségarányt ért el a csatorna ezekben a percekben.

„Ez az eredmény az elmúlt évtizedben példátlan teljesítménynek számíthat a csatorna történetében”

- értékel a Médiapiac.