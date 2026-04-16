Hatalmas nézettségi rekordot hozott Magyar Péter az MTVA-nak

A tévénézők harmada nézte a szürreális interjút.

A Nielsen Közönségmérés a Médiapiac portálon ismertetett adatai szerint rengetegen nézték szerdán a választásokon győztes Magyar Péter szereplését a „közmédia” adásán.

Magyar Péter M1-en adott interjúja az AMR (Average Minute Rating) mutatója szerit 5,6 százalékot ért el, ami azt jelenti, hogy percenként átlagosan a teljes magyar lakosság bő huszada követte élőben a beszélgetést – ez egy reggeli, tehát munkaidőben, illetve a munkába, iskolába igyekvés perceiben adott műsor esetében kiemelkedőnek számít.

„Ez az 5.6 százalékos adat vélhetően rekord lehet a magyar reggeli televíziózás életében, de az utóbbi 16 évben biztosan”

- írja a szaklap.

SHR, azaz az adott időontban tévét nézők közt az adott műsort nézők arányát mérő mutatóban is kiemelkedőt hozott Magyar Péter szereplése, e szerint ugyanis 36 százalékos közönségarányt ért el a csatorna ezekben a percekben. 

„Ez az eredmény az elmúlt évtizedben példátlan teljesítménynek számíthat a csatorna történetében”

- értékel a Médiapiac.

Ezen múlik újabb három Tisza-mandátum: elkezdték számolni a döntő szavazatokat

Közel 85 ezret kell megszámolni.

Matolcsy György szerint most a bőség kora jön

Matolcsy György szerint most a bőség kora jön

Hagyjuk a múltat, nézzünk a szép jövőbe?

Nem veszi át Orbán Viktor hűlt helyét Magyar Péter

Nem veszi át Orbán Viktor hűlt helyét Magyar Péter

Máshova költözik.

Navracsics Tibor betartotta az ígéretét

Navracsics Tibor betartotta az ígéretét

A miniszter már Facebook-oldalát is törölte.

Sokmilliós lelépési pénzt kapnak a távozó parlamenti képviselők

Sokmilliós lelépési pénzt kapnak a távozó parlamenti képviselők

Háromhavi búcsúpénz.

Ezeken a településeken dőlt el igazán a választás

Ezeken a településeken dőlt el igazán a választás

Ott ment nagyot a Tisza, ahol senki sem gondolta volna.

Véget ért az újraszámolás Keszthelyen, de még mindig nem dőlt el a mandátum sorsa

Véget ért az újraszámolás Keszthelyen, de még mindig nem dőlt el a mandátum sorsa

A fideszes jelölt kérte az újraszámolást a körzetben.

Ezermilliárdos vagyon szerezhető vissza egyetlen gombnyomással

A tiszás kétharmad ezermilliárdos vagyont szerezhet vissza egyetlen gombnyomással

Elég, ha hatályát veszti a fideszes kétharmad által megszavazott alapítványos törvény, és máris újra minden állami tulajdon lehet a Nemzeti Ménesbirtoktól a Mol- és Richter-részvényekig.

Rogán Antal szerint nem a felelősöket kell keresni

Rogán Antal szerint nem a felelősöket kell keresni

A miniszter azt is elmondta, most mi a dolguk.

Ha feláll az új kormány, egy fontos mutatóban rögtön előrébb lép Magyarország

Ha feláll az új kormány, egy fontos mutatóban rögtön előrelép Magyarország

Sokat javulhat a nemek közti arány a politikában.

