Hatalmas pofont kapott az RTL

Ezen a napon ugyanakkor egyáltalán nem volt közel a végeredmény, a Kincsvadászok: VIP letarolta a vasárnap estét, és 869 ezres nézettségével az egész hét legjobbja lett. A Kincsvadászok: VIP emellett a 18-59 évesek korcsoportjában is magabiztosan behúzta a heti győzelmet és 379 ezres nézettséget ért el 25,1 százalékos közönségarány mellett.

Vasárnap az RTL A Renitens új évadjának legújabb epizódját mutatta be, a bűnügyi vígjáték-sorozat aktuális része 359 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében.

A Ferencváros a Győr ellen biztosította be a kupagyőzelmét a magyar bajnoki keretében, a 2-1-es győzelmet 276 ezren nézték.

A hétköznapi főműsoridőben egyértelműen a TV2-nek állt a zászló, hiszen továbbra is a közönség egyik kedvence a Kincsvadászok, amely adásonként 739 ezer nézőt ért el. A régiségkeresős műsor a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is szépen domborított, átlagosan 306 ezer nézőt felmutatva 21,8 százalékos közönségarány mellett.

