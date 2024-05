Hatalmas tüntetés készül a köztévénél, beállt Magyar Péter mögé Hadházy Ákos

“Tegnap egy furcsa vita zajlott le az ellenzéken belül is az EP-listavezetői vita helyszínéről. Volt olyan vélemény, hogy ‘a köztévébe úgysem engednek be minket’, úgyhogy menjünk inkább máshová. Ez a kérdés ugyanakkor messze túlmutat egy tévés vita technikai részleteinél. Annak az ellenzéki politikusnak ugyanis, aki szerint egy hatalomra nem lehet nyomást gyakorolni, el kell gondolkodnia, hogy van-e értelme a munkájának” – írta a független parlamenti képviselő Facebook-posztjában.

“Amúgy nem vagyok biztos benne, hogy a tüntetéstől tartva az MTVA végül nem engedi-e be mégis a vitát a köztévébe. De ha mégsem, akkor természetesen ott leszek a tüntetésen én is. Úgy illik, hogy akkor is megszólaljak, ha egyetértek Magyar Péterrel, még ha ez elmúlt időszakban többször vitatkoztunk is (és minden bizonnyal fogunk még). Ebben a lépésében természetesen teljesen egyetértek akkor is, ha egy tévévita kikényszerítése önmagában nem elegendő” – tette hozzá Hadházy Ákos. Azt is jelezte, hogy sátrat is visz, ha kell.

A köztévé előtt is tüntetne Magyar Péter

Fotó: Mfor/Izsó Márton Artúr

Magyar Péter tegnap miskolci nagygyűlésén mondta azt, hogy bárkivel hajlandó vitázni, de a vita helyszínének a köztelevíziónak kell lennie, mert az mindannyiunké. Mint fogalmazott, ha

10 napon belül nem kapnak választ a köztelevízió vezetőitől, hogy mikor, melyik nap, hány órára mehetnek be élő vitára, akkor addig tüntetnek a televízió Kunigunda utcai épületénél, „amíg nem engedik meg, hogy beolvassuk a magyar emberek követelését, vagy leüljünk egy élő egyenes vitára Deutsch Tamással, Dobrev Klárával, Gyurcsány Ferenccel, Orbán Viktorral, vagy akivel akarják.”

Hozzátette: "az a mi köztelevíziónk, a magyar emberek köztelevíziója, nem a Fidesz propagandacsatornája". Ha 10 napon belül nincs válasz, "ott leszünk több ezren", fogalmazott.