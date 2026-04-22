Hatalmasat fordult az állami média a választások után, itt vannak az első hét adatai

A Republikon közzétette a választások utáni első hét adatait arról, miként változott meg a belpolitikai hírek aránya és tálalása az állami média M1-es csatornájának esti híradójában. Az adatokat a 2025-ös év hasonló időszakával vetették össze.

2025. április 13-19. között a politikai hírek a híradók 75,8 százalékát tették ki, összesen 4 órát 30 percet és 11 másodpercet. Ebből 2:35:40 volt a tisztán belpolitikai, 1:24:16 a vegyes bel- és külpolitikai és mindössze 0:30:15 a tisztán külpolitikai hírek hossza. Eközben 2026-ban ugyanebben az időszakban a politikai hírek minimálisan kevesebb időt tettek ki, 4 órát 13 percet és 46 másodpercet, azonban a belpolitikát még csak nem is érintő hírek aránya jelentősen nagyobb volt, az összes politikai hír közel 29 százaléka, míg tavaly ilyenkor ez a szám épp csak 11 volt – írják.

Magyar Péter a Kossuth Rádión - máshogy keretezik?

Fotó: Youtube

Jóval kevesebbet szerepeltek politikusok a képernyőn 2026-ban (ami igen érdekes feljemény egy választás utáni héten), és a kevesebb időből sokkal kevesebbet töltött ki fideszes politkusok szereplése. Mint írják:

"Politikusok a képernyőn összesen valamivel több mint 1 órát és 15 percet töltöttek 2025-ben, míg 2026-ban csak 50 perc 21 másodpercet. Ez jelentős csökkenés, ami különösen érdekes egy politikailag ilyen turbulens időszakban, ahol a híreket a politikusoknak a választási eredményekre és az új politikai helyzetre adott reakciói dominálják. Ennek az egy és negyed órának 2025-ben a több mint kétharmadát, közel 52 percet fideszes politikusok szereplése tette ki.

2026-ban ehhez képest a vizsgált héten nagyon kevés időt töltöttek fideszes politikusok a képernyőn, alig több mint 9 percet, míg az ellenzéki politikusok, elsősorban Magyar Péter 41 percet. Ez 4,5-szeres különbség, ami óriási, hisz egy éve alig több mint kétszeres volt, igaz, akkor a Fidesz javára. Önmagában azt is el lehet mondani, hogy a bukott kormánypártokkal a híradó nagyon keveset foglalkozott, a 9 perc szereplés jelentős részét Orbán Viktor április 16-i Patriótának adott interjújának bevágásai, és a leköszönő miniszterelnök választás estéjén elmondott beszéde tette ki."

Ennél is izgalmasabb a reprezentációk változása, azaz hogy milyen módon „keretezi” a közmédia az adott politikusok szereplését. „A semleges reprezentáció aránya mind a kormánypárti mind az ellenzéki politikusok esetében jóval magasabb 2026-ban, mint egy éve. Az egyetlen kifejezetten negatív ábrázolás Magyar Péteré volt, amikor a híradó szerint szándékosan kitért a védett benzinárakról szóló kérdés elől, illetve az azóta már mémesült „A közmédiában fenyegette a közmédiát Magyar Péter” blokkban ábrázolták így őt."

Kormánypárti és ellenzéki reprezentációk az M1 esti híradójában

Fotó: Republikon

Jóval többet idéznek a híradóban független médiumokat is.

„Orbán Viktor és Magyar Péter megítélése talán a kutatásunk legfontosabb kérdésköre volt. Orbán Viktor neve tavaly a vizsgált héten 45 alkalommal hangzott el, a kvalitatív vizsgálatunk alapján szinte kizárólag pozitív színben (~0,85 egy olyan skálán ahol a pozitív megjelenést 1, a semlegest 0, a negatívat pedig -1 érték jelöli). Ehhez képest Magyar Péter ugyanekkor 132 említés után kerek -1 értéket vett fel. 2026-ra azonban jelentősen megváltozott ez. Darabszámra Orbán 41 és Magyar 173 említése hasonló, Magyar neve továbbra is sokkal többet hangzik el, azonban most nem (kizárólag) lejárató kontextusban, amit a számok is bizonyítanak. 2026-ban ugyanis mind Orbán, mind Magyar ábrázolása kereken 0 értéken, azaz teljesen semlegesen áll (Magyar esetében a negatív és a pozitív ábrázolás egyensúlyba került, Orbánt csak semlegesen és röviden ábrázolták egész héten)”

Összességében pedig ezzel a konklúzióval zárul a kutatás eredményeit ismertető közlemény: