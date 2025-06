Hátborzongató adatok érkeztek Magyarországról – erre aztán nem lehetünk büszkék

A felsőfokú végzettségű szülők gyermekeinél más országokban is jelentős különbségek tapasztalhatók: Görögországban 17,6, Spanyolországban 11,6, Bulgáriában pedig 8,1 százalékuk él anyagi nélkülözésben. A legalacsonyabb arányokat Szlovéniában (0,6), Horvátországban (0,7) és Csehországban (0,8) rögzítették.

A magyarországi adat itt is rendkívül elszomorító, ugyanis az alacsonyabb iskolázottságú szülők esetében a gyermekek 69,1 százaléka élt nélkülözésben.

Sok a nélkülöző gyerek - ez az adatokon is látszik Fotó: Depositphotos

Az Európai Unióban a 16 év alatti gyermekek 13,6 százaléka él anyagi nélkülözésben, Magyarországon az átlagosnál is rosszabb a helyzet – derült ki az az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) pénteken közzétett , a tavalyi évre vonatkozó adataiból.

