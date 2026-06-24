Hatvan embernek kell távoznia Orbán Viktor egyik kedvenc lapjától

Újabb jelentős leépítés érte az egykori kormánymédiát: Kohán Mátyás a Mandineren megjelent publicisztikájában arról írt, hogy hétfőn mintegy 60 munkatársnak mondtak fel a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítványhoz tartozó lapnál. A szerző szerint a leépítés újságírókat, hírszerkesztőket és videósokat is érintett. Ezentúl 48 munkatárs viszi tovább a lapot.

A Mandiner szerzője a lap jövőjéről is írt. Megfogalmazása szerint „48-an maradtunk, hogy vigyük tovább a Mandinert, amíg Magyar Péter el nem foglalja”, majd hozzátette, hogy a szerkesztőség a jövőben is olvasókra, támogatókra és „a nemzeti nagytőkére” számít.

A leépítések időzítése egybeesik az MCC jövőjét is érintő politikai változásokkal: a parlament a múlt héten elfogadta azokat a jogállamisági és átláthatósági feltételeket, amelyek az uniós források felszabadításához szükségesek, és amelyek részeként a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) kivezetését is előkészítik.