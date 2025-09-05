Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Közélet Luxus Mészáros Lőrinc Orbán Győző Tiborcz István

Hatvanpuszta mellett a Golfklubot is felújították, elképesztő luxusról számolt be Hadházy Ákos

mfor.hu

Pazar lett a felújítás után a Golfklub, csak a szőnyeg 40 millió forintba kerülhetett. 

Elkészült a hatvanpusztai birtok melletti Golfklub felújítása. Hadházy Ákos képviselő Facebook-posztjában számos fényképet és információt is megosztott a létesítményről. 

A klub a kormányfő édesapja, Orbán Győző cégének nevén van, de az üzemeltetést a miniszterelnök veje, Tiborcz István és az ország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc cége végzi. 

Hadházy posztjában arról ír, hogy a golfklub ránézésre is veszett puccos, az ott dolgozók szerint csak az étterem szőnyege 40 millió volt, a tapéta folyómétere pedig 170ezer forint. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az irány már látszik, az út még nem – így készül átvenni a kormányt a Tisza

Az irány már látszik, az út még nem – így készül átvenni a Tisza a kormányzást

Egymillió forintos minimálbér, kata-reform és a férfiak is nyugdíjba mehetnek 40 év munka után – többek között ezt ígéri a Tisza Párt megválasztása esetére. Az eszközök azonban nem minden ígéretnél látszódnak, például arra sem mutattak be kész tervet, hogyan hoznának haza több mint 4100 milliárd forint uniós forrást négy hónap alatt. Utánanéztünk, hogyan fejlődött Magyar Péter pártjának választási programja másfél év alatt.

Budapesti látogatása alatt a magyar titkosszolgálatnál is járhatott Orbán Viktor vendége

Hivatalosan gazdasági kérdésekről jött tárgyalni Csen Ven-Csing titkosszolgálati tiszt. 

Közeledik az RTL a NER-hez? Magyar Péter elárulta, mit gondol

Közeledik az RTL a NER-hez? Magyar Péter elárulta, mit gondol

A Tisza Párt elnöke szerint nem minden tökéletes a csatornánál.

Már megint az Orbán-kormány orrára koppinthatnak Brüsszelben

Már megint az Orbán-kormány orrára koppinthatnak Brüsszelben

Kötelesek elismerni a tagállamok a megélt nemi identitást.

Rémisztő adatot kapott Orbán Viktor Magyar Péterről, de van még miben reménykednie

Rémisztő adatot kapott Orbán Viktor Magyar Péterről, de van még miben reménykednie

Simán vezet Magyar Péter – vagy mégsem?

Váratlant húz Orbán Viktor Kötcsén

Váratlant húz Orbán Viktor Kötcsén

Fellebben a lepel Kötcsén.

Ezzel lehet legyőzni Magyar Pétert? Elképesztő összeget tapsolt el Orbán Viktor

Ezzel lehet legyőzni Magyar Pétert? Elképesztő összeget tapsolt el Orbán Viktor

A második legnagyobb hirdető lett a kormányfő a Metánál.

Óriási rendőri jelenléttel óvják Kötcsét vasárnap

A rendőrség közölte, milyen intézkedésekkel készülnek a kötcsei piknikre.

Nagy Márton szerint is rosszabb a helyzet, mint gondoltuk

Nagy Márton gazdasági miniszter szerint a gyenge európai növekedés és a választások előtti kormányzati költekezés akár a GDP 4,5 százalékára is emelheti Magyarország költségvetési hiányát idén – közölte a Reuters.

Beleszállt Kéri Lászlóba a fideszes képviselő

Egy kijelentése miatt elvenné Kéri László díszpolgári címét a fideszes parlamenti képviselő.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168