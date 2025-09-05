Hatvanpuszta mellett a Golfklubot is felújították, elképesztő luxusról számolt be Hadházy Ákos

Elkészült a hatvanpusztai birtok melletti Golfklub felújítása. Hadházy Ákos képviselő Facebook-posztjában számos fényképet és információt is megosztott a létesítményről.

A klub a kormányfő édesapja, Orbán Győző cégének nevén van, de az üzemeltetést a miniszterelnök veje, Tiborcz István és az ország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc cége végzi.

Hadházy posztjában arról ír, hogy a golfklub ránézésre is veszett puccos, az ott dolgozók szerint csak az étterem szőnyege 40 millió volt, a tapéta folyómétere pedig 170ezer forint.