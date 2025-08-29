Hatvanpusztába kiáltott szó?

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Csabai Károly
Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a jelek szerint Hatvanpuszta lett az az érzékeny pont, amelynek megbolygatása katalizálta a Fidesznek a Tisza előretörése miatti frusztrációját. Csak remélni lehet, hogy az egyre durvábbá váló verbalitás lesz a maximum, s a Hadházy Ákossal szembeni tettlegesség csak elszigetelt eset marad. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Normális demokráciákban a négyévenkénti választásokra való kampányolás néhány héttel, maximum egy-két hónappal korábban kezdődik, de semmi esetre se fél évnél korábban. Már megszokhattuk azonban, hogy nálunk egyre kevesebb a normális, s nem mondom, hogy diktatúra van – hiszen például jelen gondolataim is megjelenhetnek –, de azért a demokrácia, ahogy szokták mondani, finoman szólva hagy maga után némi (?) kívánnivalót.

Így viszont akár fenn sem kéne akadnom a magyar módin. Azon, hogy kis hazánkban a kampányolás gyakorlatilag a választások másnapján megkezdődik és a következő, négy év múlva esedékes voksolásig tart. Addig kell szembesülni nap mint nap a hatalmon maradni kívánó kormány propagandájával, plakátokkal, tévés és rádiós reklámokkal, valamit a közösségi médiás nyomásgyakorlással.

Függetlenül attól, hogy látszódik-e valós veszélye annak, az Orbán-kormány nem lesz képes újabb négy évvel meghosszabbítani a regnálását. Hiszen 2018 és 2022, valamint 2022 és 2024. február 10. között is ment a sorosozás, brüsszelezés, amikor még csak kevesen tudtak arról, hogy létezik egy Magyar Péter nevű ember.

Most viszont már az (lenne) a csoda, ha valaki nem hallott volna róla. S mivel népszerűsége immár vetekszik a kormányéval, mi több, a független közvélemény-kutatóknál a Magyar által elnökölt Tisza Párt már meg is előzte a Fideszt, immár természetesnek tekinthető, hogy utóbbi magasabb sebességfokozatba kapcsolt. Noha még mindig nyolc hónap van hátra a választásokig.

Csoda-e, ha a négyéves folyamatos kampányüzemmódtól elcsigázott átlagemberek idegesek, feszültek, a legapróbb szóra is rezdülnek? Ezzel nem akarom felmenteni a közeget, hiszen az én gyomrom is nehezen veszi be, hogy milyen állapotok uralkodnak, mennyire képesek egyesek pimf dolgokon is azonnal felkapni a vizet, sértegetni a másikat.

Eddig azonban a felfokozott indulatok többségükben maradtak a verbális agresszió keretein belül. Ez is sok esetben gyomorforgató, de legalább nem folyt vér.

Nos, attól tartok, hogy ezt a Rubicont is átlépi ez az ország. Ami Hadházy Ákossal Hatvanpusztán történt, számos akciófilm alfája és omegája. Nevezetesen, megpróbálni autóval leszorítani valakit az útról. A sors iróniája, hogy ezúttal az agresszor húzta a rövidebbet, de végződhetett volna fordítva is, horribile dictu, Hadházy akár súlyos, netán életveszélyes sérüléseket szenvedhetett volna – hogy a legvégzetesebb következményről ne is beszéljek.

Hatvanpuszta a legérzékenyebb pont?
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Lövésem sincs arról, hogy a „biztiőrök” hirtelen ötlettől vezérelve kezdtek autós üldözésbe, vagy azért, mert leszúrták őket. Azért, hogy Hadházynak a hátsó bejáraton át sikerült beslisszolnia a hatvanpusztai birtokra, s azt úgy-ahogy körbejárva videót és képeket is készítenie.

Mindenesetre úgy tűnik, Hatvanpuszta az az érzékeny pontja az Orbán-családnak, amelynek feszegetése már reakciókényszerbe hozta a hatalmon lévőket. E saga első állomásaként a kormányfő úgy tett, mintha semmi köze nem lenne édesapja birtokához, így hozzá irányította az érdeklődő újságírókat. Fájdalom, azt már nem közölte az öregjével, hogy nyugodtan nyilatkozzon is, éppen ellenkezőleg: azt tanácsolta, hogy külföldről fizetett újságíróknak és lapjaiknak ne adjon interjút, mondván, azok csak propagandára használnák. (Gondolom, a kormánypárti lapoknál dívó módiból kiindulva.)

Ezt maga Orbán Győző közölte a nem éppen a világszínvonalat közelítő neres lapnak, a Borsnak, „mivel az magyar”. Magára a mondandóra most nem vesztegetnék sok szót, hiszen ha teret adnék annak, akkor magam is a propagandát terjeszteném. Akit érdekel, e cikkünkben elolvashatja.

Én csak két állítást emelnék ki. Az egyik, hogy a hatvanpusztai fejlesztésekre szánt 15-20 milliárdos összeget Orbán Győző a gánti kőbánya működtetéséből gazdálkodta ki. A másik, hogy közbeszerzésen nem indulnak. Csak azok a cégek, amelyektől ő a tízmilliárdos megrendeléseket kapta – ezt már Magyar Péter posztolta ki, rámutatva, hogy nem jön ki a matek.

Aztán, hogy mi lesz a matek jövő áprilisban, az ma még az értékelhető (értsd: független) közvélemény-kutatások alapján sem jósolható meg. Az addig hátralévő nyolc hónapban még sok víz lefolyik a Dunán és a Tiszán.

Abban azért reménykedek, hogy vér nem fog.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

