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Közélet Fidesz Gulyás Gergely

Havasi Bertalant megdöbbentette Gulyás Gergely lépése

mfor.hu

Erős ellenérzései voltak.

A Telex levélben kereste meg a Fidesz kommunikációs igazgatóját azután, hogy Gulyás Gergely bejelentette, lemond a frakcióvezetői tisztségről – a válaszból több érdekesség is kiderült.

A cikk szerint Havasi Bertalan válaszában azt írta, hogy amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. A válaszlevélből emellett kiderült, hogy a kommunikációs igazgatót meglepetésként érte Gulyás döntése, ugyanis egyebek mellett így fogalmazott:

 „Én magam Gulyás Gergely lemondásáról nem tudtam, arról megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem, hiszen a Fidesz gyengeségét sugallja, és meghátrálásnak tűnhet. A mai nap fő híre amúgy sem ez, hanem az, hogy ma ugyan a köztársasági elnökkel számol le a Tisza (…).”

 

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