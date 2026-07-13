Havasi Bertalant megdöbbentette Gulyás Gergely lépése

A Telex levélben kereste meg a Fidesz kommunikációs igazgatóját azután, hogy Gulyás Gergely bejelentette, lemond a frakcióvezetői tisztségről – a válaszból több érdekesség is kiderült.

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A cikk szerint Havasi Bertalan válaszában azt írta, hogy amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. A válaszlevélből emellett kiderült, hogy a kommunikációs igazgatót meglepetésként érte Gulyás döntése, ugyanis egyebek mellett így fogalmazott: