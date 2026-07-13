Havasi Bertalant megdöbbentette Gulyás Gergely lépése

A Telex levélben kereste meg a Fidesz kommunikációs igazgatóját azután, hogy Gulyás Gergely bejelentette, lemond a frakcióvezetői tisztségről – a válaszból több érdekesség is kiderült.
A cikk szerint Havasi Bertalan válaszában azt írta, hogy amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. A válaszlevélből emellett kiderült, hogy a kommunikációs igazgatót meglepetésként érte Gulyás döntése, ugyanis egyebek mellett így fogalmazott:
„Én magam Gulyás Gergely lemondásáról nem tudtam, arról megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem, hiszen a Fidesz gyengeségét sugallja, és meghátrálásnak tűnhet. A mai nap fő híre amúgy sem ez, hanem az, hogy ma ugyan a köztársasági elnökkel számol le a Tisza (…).”