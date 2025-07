Havonta egyszer várakozhatnak a betegek időpontért – a tűző napon

A sor egészen az utcáig ért, a forróságban idős, súlyos beteg emberek is kénytelenek voltak kivárni a sorukat, köztük egy agydaganattal küzdő asszony is — foglalta össze a 444.

Többórás sorban állásra kényszerültek a betegek a tűző napon a győri kórház területén, hogy időpontot kapjanak MR- és röntgenvizsgálatokra – számolt be róla az RTL Híradó.

