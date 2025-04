Hazánk kiléphet a Nemzetközi Büntető Bíróságból (ICC)

A Szabad Európa most részleteket is megtudott a procedúráról, hogy Magyarország feladhatja tagságát a Nemzetközi Büntető Bíróságban. Eszerint a kormány határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek a kilépésről, majd ha ezt a többség elfogadja, akkor hivatalosan is kezdeményezi az ICC-nél a kilépést. A lapnak egy, az ügyre rálátó forrása szerint a teljes folyamat akár egy évig is eltarthat.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter nem csak nyilvánosan beszél

Fotó: MTI

Ez annyiban nem meglepetés, hogy elvileg az ICC magyar tagjának, Kovács Péternek is lejárt tavaly a mandátuma, de mivel a bíró még visz egy ügyet, annak lezártáig a testület tagja marad. A határozattervezet szövege forrásunk szerint hamarosan felkerülhet az Országgyűlés honlapjára — teszi hozzá a Szabad Európa.

A lap úgy tudja, hogy a politikai döntés a magyar kilépésről valójában már hetekkel ezelőtt megszületett, de a kormány még azt várta, hogy Donald Trump amerikai elnök hogy áll majd az ICC-hez. Miután február 5-én az amerikai elnök bejelentette, hogy – Netanjáhú elfogató parancsa miatt – szankciókat vet ki a hágai bíróságra, a „magyar kormány ezt zöld jelzésnek vette” – mondta a lap forrása.