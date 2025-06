Házhoz vitte a Momentum a Pride-ot, de nem akárhová

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Tompos a Facebookon közvetített eseményen hozzátette, hogy senki nem tudná megmondani, hogy a vonulók közül ki meleg, ki nem, ki transz vagy ki nem, ezért is gondolja, hogy valójában az számít, ki, hogy cselekszik.

„A Pride legfontosabb üzenete az elfogadás, és az, hogy a tettek határozzák meg az embert, nem az, hogy kit szeret, hol lakik, milyen neme van vagy mennyi idős” – mondta Tompos Márton, a Momentum elnöke a párt Felcsútra rendezett Pride-felvonulása közben, amiről a Telex számolt be .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!