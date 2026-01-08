1p
Közélet Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Korrupció

Házi őrizetben is kaszál Schadl György, már közel negyedmilliárdot keresett

mfor.hu

Megy az üzlet, hiába a felfüggesztés.

A 24.hu írta meg, hogy  Immár több pénzt keresett felfüggesztett végrehajtóként a korrupcióval vádolt Schadl György, mint amennyit elítélése esetén büntetésként fizetnie kellene az ügyészség indítványa alapján.

Az ügyészség ugyanis 200 millió forintos büntetés kiszabását kérte a végrehajtói kar volt elnökére, azonban felfüggesztése ellenére is már 249 milliót keresett felfüggesztett végrehajtóként is. 

„A végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökének azért van továbbra is lehetősége, hogy százmilliókat keressen felfüggesztett végrehajtóként, mert a végrehajtói irodáját állandó helyettesítéssel az a Kovássy Szabolcs végrehajtó vette át, aki a 2015-ben Schadl vezetésével alakult elnökségnek és a jelenlegi vezetőségnek is a tagja”

- írja a lap, amely részletesen ismerteti, milyen módszerrel jut továbbra is bevételekhez a korrupciós vádak alatt álló Schadl György.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Alkotmánybíróság: visszautasítjuk a rólunk szóló álhírt

Közleményben reagáltak arra, hogy az Alkotmánybíróság egy elnöki rendszeren dolgozna. 

Mecset épül az osztrák határhoz közeli városban

Mecsetet nyitnak várhatóan már a jövő hónapban Szombathelyen  – közölte a Magyar Iszlám Közösség szerdán a közösségi médiában.

A Szőlő utcai kirúgott igazgatót visszahelyezték a Debreceni Javítónevelő Intézetbe

Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője arról posztolt, hogy a Debrecenből „leigazolt” új igazgatót egy hét után kirúgták a Szőlő utcából, ám most visszahelyezték Debrecenbe. 

Magyar Péter: A Tisza függessze fel a politikai munkát!

Magyar Péter: A Tisza függessze fel a politikai munkát!

Ezer köbméter tűzifát oszt szét a Tisza Párt ezen a héten, Magyar Péter pedig éppen Nógrád megyébe tart. Arra kérte a párt többi tagját, hogy politizálás helyett segítsenek másoknak.

Megkezdődtek a tárgyalások a tiltakozó fuvarozókkal

Megkezdődtek a tárgyalások a tiltakozó fuvarozókkal

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára folytatta az egyeztetéseket a fuvarozói képviseletekkel kedden.

Hadházy Ákos szakadó hóban tüntet, és a túlzott optimizmustól óv

Hadházy Ákos szakadó hóban tüntet, és a túlzott optimizmustól óv

Az ellen tiltakoztak, hogy a bírósági tiltás ellenére is eljuttatták a lakossághoz a Bors különszámát, amit teljes egészében a Tisza – sokszor cáfolt – „adóemelési terveiről” szólt.

Verhetetlen volt a Demjén-film

Elképesztő módon indította az évet a TV2 – Sulyok Tamás is váratlan helyen tűnt fel

2026 első hete egy filmről szólt.

Navracsics Tibor szerint ez adottság

Navracsics Tibor szerint ez adottság

Magyarország településszerkezete adottság, amelyet a jövőben is alapértékként kezelnek, állította a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

52 ezres karácsonyi csomagokkal ajándékozta meg dolgozóit a Magyar Államkincstár

Most karácsonykor is bőkezű volt a Magyar Államkincstár: a 2024-es évnél kicsit olcsóbb, de így is minőségi élelmiszerekkel teli pakkokkal lepte meg többezer dolgozóját. Bár libamáj konzerv a korábbiakkal ellentétben már nem került a csomagba.

A következő kormány arathatja le a Budapest-Belgrád vasútvonal babérjait

A következő kormány arathatja le a Budapest-Belgrád vasútvonal babérjait (frissítve)

Lehet, hogy Aleksandra Sofronijević nem akarta kiborítani a bilit, de a szerb építésügyi és közlekedési miniszter szavaiból úgy tűnik, hogy a választás utánra csúszhat a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának átadása. Egyelőre több a kérdés, mint a válasz: a MÁV hosszabb menetidőt írt lapunknak, mint amiről a szerb elnök beszélt, és azt sem tudjuk, hogy a vonatok megállnak-e majd Pesterzsébeten, Soroksáron, vagy Kiskunhalason.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168