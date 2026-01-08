Házi őrizetben is kaszál Schadl György, már közel negyedmilliárdot keresett

A 24.hu írta meg, hogy Immár több pénzt keresett felfüggesztett végrehajtóként a korrupcióval vádolt Schadl György, mint amennyit elítélése esetén büntetésként fizetnie kellene az ügyészség indítványa alapján.

Az ügyészség ugyanis 200 millió forintos büntetés kiszabását kérte a végrehajtói kar volt elnökére, azonban felfüggesztése ellenére is már 249 milliót keresett felfüggesztett végrehajtóként is.

„A végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökének azért van továbbra is lehetősége, hogy százmilliókat keressen felfüggesztett végrehajtóként, mert a végrehajtói irodáját állandó helyettesítéssel az a Kovássy Szabolcs végrehajtó vette át, aki a 2015-ben Schadl vezetésével alakult elnökségnek és a jelenlegi vezetőségnek is a tagja”

- írja a lap, amely részletesen ismerteti, milyen módszerrel jut továbbra is bevételekhez a korrupciós vádak alatt álló Schadl György.