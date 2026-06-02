Házkutatást tartottak a II. kerületi polgármester otthonában és hivatalában is

A Telex szúrta ki a II. kerületi önkormányzat közleményét, amely szerint kedden reggel a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek. A közlésből kiderült, a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta.

Közölték, hogy a nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nem adott ki tájékoztatást. „Az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el, és ezt készen állunk a KNYF felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében” – tették hozzá.

A portál idézte a KNYF közlését, amely szerint a több önkormányzatot érintő, úgynevezett óbudai korrupciós ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. A nyomozó főügyészség által szervezett akcióban számos helyszínen, több mint 70 hivatalos személy vesz részt.