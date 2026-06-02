1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Önkormányzatok

Házkutatást tartottak a II. kerületi polgármester otthonában és hivatalában is

mfor.hu

A polgármester együttműködött.

A Telex szúrta ki a II. kerületi önkormányzat közleményét, amely szerint kedden reggel a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek. A közlésből kiderült, a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta.

Közölték, hogy a nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nem adott ki tájékoztatást. „Az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el, és ezt készen állunk a KNYF felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében” – tették hozzá.

A portál idézte a KNYF közlését, amely szerint a több önkormányzatot érintő, úgynevezett óbudai korrupciós ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. A nyomozó főügyészség által szervezett akcióban számos helyszínen, több mint 70 hivatalos személy vesz részt.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagytakarítás Mága Zoltán céghálójában

A Nemzeti Kultúrális Alap félmilliárd forintos támogatása körüli botrány után megnéztük az elmúlt években már diplomata útlevéllel utazgató hegedűművész céghálóját, ami jelenleg nem fest túl optimista képet.

Hetven nyomozó csapott le egy korrupciós ügyben, több embert őrizetbe is vettek

Hetven nyomozó csapott le egy korrupciós ügyben, több embert őrizetbe is vettek

Számos helyszínen akcióztak a KNYF emberei.

Sulyok Tamáson akár az uniós pénzek is megakadhatnak?

Sulyok Tamáson akár az uniós pénzek is megakadhatnak?

Figyelik Brüsszelben a köztársasági elnök ügyét.

Újabb fontos felmérést készített a Medián

A magyarok 57 százaléka visszavonná az elmúlt években elfogadott, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek jogait korlátozó rendelkezéseket – írta legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményeit ismertetve hétfőn a Medián a Facebook-oldalán.

Erre senki nem számított, főképp nem Toroczkai László

Magyar Péter a Mi Hazánk pártelnökét nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság élére. 

Sulyok Tamás: „Ez politikai zsákmányszerzés”

A köztársasági elnök reagált Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra. 

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

A korábbi tárcavezető méltatlanságról is beszélt. Havasi Bertalan is megszólalt. 

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Utolsó heteiket töltik Magyar Péter szerint a Fidesz-kormányok alatt kinevezett közjogi méltóságok.

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Milliárdos összegekről van szó. Ezt érték el tavaly a legfrissebb közlés szerint.

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG