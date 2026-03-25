Közélet Tisza Párt

Házkutatást tartottak a Tisza Párt informatikusai elleni műveletről nyilatkozó nyomozónál

mfor.hu

Újabb fejlemények az ügyben.

A 24.hu szemléje szerint a Direkt36 leleplező cikkének megjelenése után, szerdán hajnalban házkutatást tartottak a rendőrök Szabó Bencénél, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztály nyomozó osztályának kiemelt nyomozójánál, aki a Tisza Párthoz kötődő informatikusok elleni eljárásban dolgozott.

Mint írták, az oknyomozó portálnak nyilatkozó rendőr százados szerint az akció célja a Tisza Párt informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése lehetett. Hozzátették, a nyomozó a közelmúltban beadta leszerelési kérelmét, de Szabó a keddi akció idején még a rendőrség kötelékében szolgált, a felmondási idejét töltötte.

A lap szerint Szabó Bencével egy február végén rögzített, több mint másfél órás interjút közölt a Direkt36, amiben a nyomozó arról beszélt, a Tisza Párt informatikusai ellen titkosszolgálati nyomásra indult nyomozás. 2025 júliusában az NNI bejelentést kapott arról, hogy gyermekpornográfia gyanúja merült fel a két férfinél. Több tucat adathordozót foglaltak le, ezeken azonban utóbb semmi nyomát nem találták gyerekpornónak. A lap szerint ugyanakkor előkerült viszont több száz, üzenetváltásokat tartalmazó képernyőfotó, amelyekben rábukkantak egy politikai összeesküvésnek tűnő művelet részleteire, melynek célja a Tisza informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése volt.

Mint a cikkből kiderült, az interjúban Szabó kifejtette, szokatlan titkosszolgálati beavatkozást tapasztaltak az eljárás alatt, melynek során ismeretlenek arról próbálták meggyőzni az egyik informatikust, hogy segítsen nekik kompromittálni az ellenzéki párt informatikai rendszerét. Azt mondta, hogy a kollégáival együtt meg voltak győződve arról, hogy a Tisza elleni beszervezési művelet valamilyen titkosszolgálati akció.

A cikk szerint nyomozó közölte, nincsenek pontos információik arról, hogy ki hajtotta végre a Tisza elleni műveletet, de az NNI-n belül felsőbb szintű értekezleteken is „pedzegették, hogy tényleg létezik egy speciális titkosszolgálati csoport, ami közvetlen kézi irányítás alatt van valamelyik miniszternél vagy államtitkárnál”.

