„Hazugság” – kiakadt a MÁV Vitézy Dávid vádjai miatt

A MÁV-csoport hétfői közleményben utasította vissza Vitézy Dávid állításait, amelyek szerint a vasúttársaság eltüntetné a jelentős késésben közlekedő járatokat a nyilvános információs rendszerből. Vitézy, a Budapesti Közlekedési Központ korábbi vezetője egy Facebook-bejegyzésben azt állította: több MÁV-os forrás is megerősítette neki, hogy a pünkösdi hétvégi vonatkésések után Lázár János miniszter szóban arra utasította a vasúttársaságot, hogy a nagyobb késéseket ne jelenítsék meg a nyilvános felületeken.

A bejegyzés szerint az IC 864 és a Kék Hullám expresszjárat (Ex 19704) már el is tűnt a térképekről, noha a két vonat 40–60 perc késéssel közlekedett. Vitézy hozzátette: ez a gyakorlat ellehetetleníti az automatikus késésvisszatérítési rendszert is, mivel az nem tud működni, ha az adatokat eltüntetik.

A MÁV közleményében így reagált:

„Hazugság! Abból is a vasutasokat sértőbb fajta.”

A társaság hangsúlyozta, hogy hétfőn mindössze három járatot számoztak át, a bevett gyakorlatnak megfelelően. Kiemelték: az átszámozás semmilyen módon nem befolyásolja a késési statisztikát vagy a biztosítási rendszert. A MÁV közölte, hogy minden 20 percnél hosszabb késés vagy járattörlés esetén érvényes az 50 százalékos visszatérítés.

A közlemény szerint „rendkívül szomorú”, hogy a politikai támadások már a munkájukat végző vasutasokat is elérték. A vasúttársaság arra kérte a politikusokat, hogy „legalább vonatszámokból ne csináljanak politikát”.