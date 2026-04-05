3p
Közélet Beszóltam a Facebookon Közvélemény-kutatás

„Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi!” Olvasóink a közvélemény-kutatókról

mfor.hu

Érkeznek az utolsó közvélemény-kutatások a választás előtt, amelynél az intézetek is vizsgáznak, ki tudja legjobban megbecsülni a végeredményt. Olvasóink azonban úgy tűnik, csak annak hisznek, aki azt mondja, amit látni szeretnének. 

Heti összegzésben áttekintettük, mely tartalmainkhoz érkeznek a legnagyobb számban olvasóink hozzászólásai a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalain, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Hetek, sőt hónapok óta nagy figyelem övezi, amikor a közvélemény-kutatók közzéteszik eredményeiket. Ki-ki szívesen von le ebből következtetéseket, a felmérések pedig vannak annyira különbözőek, hogy minden oldal megtalálhatja az őáltala remélt eredmény jóslatát. Különösen forró téma ez a választáshoz közeledve, nem meglepő tehát, hogy a 21 Kutatóközpont és a Nézőpont felméréseit sok olvasónk kommentálta közösségi oldalainkon. Ezekből a hozzászólásokból válogattunk.

István: „Ez brutális előny, alátámasztja a Medián mérés helyességét. Megtörtént az átbillenés. Könnyen kétharmadot hozhat ez a Tiszának is.” 

Attila: „Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi. Ki az az idióta, akinek a háború és az azzal járó problémák kellenek: nélkülözés, étel, áram, olaj, vízhiány? Akinek ez tetszik, az máris indulhat Ukrajnába a frontra.”

Zoltán: „Ha tudnál róla, mik derülnek ki, és miket mondanak a fideszmaffia vezetők... Az a durva, hogy még van ember ezek után, aki képes rájuk szavazni…”

Gábor: „Akkor a fideszeseknek nem is kell elmenni szavazni, hiszen ők győznek úgyis, akkor kár pánikolni, otthon lehet maradni…”

László: „Ez a 'mérés' csak egyetlen célt szolgál: elhitetni az emberekkel, hogy felesleges elmenni szavazni, mert már eldőlt. De a szavazófülkében nem a Nézőpont kérdőíveit fogjuk kitölteni, hanem a jövőnkről döntünk.”

Tamás: „Egy biztos: rekord részvétel várható.”

Antal: „Választások után gondolom azonnal megszűnik ez a nagytudású intézmény is. :)))”

Mariann: „Akkor lesz ez az eredmény, ha úgy zajlik a választás, ahogyan azt a Szavazat ára c. dokumentum film bemutatta: csalással, a kisebbség szavazatainak megvásárlásával, idősotthonok lakóinak félrevezetésével!”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

A Tisza Párt elnöke reagált Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére.

Orbán Viktor: pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

Orbán Viktor: Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

A kormányfő összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.

Nem fogja kitalálni, mit árul a NAV 220 millió forintért!

Ismét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árveréseiben kutakodtunk.

Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

117 ezret a külképviseleteken adtak le.

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy ezúttal jobban időzítette a kormány a hangulatjavításnak szánt választás előtti trükkjét az átlagbérek kiugró növekedéséről. Kérdés, ez elég lesz-e a kormányközeli Nézőpont Intézet kivételével a közvélemény-kutatóknál vesztésre álló Fidesznek az április 12-ei győzelemhez. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A tömegközlekedést is érinti Budapesten JD Vance látogatása

A tömegközlekedést is érinti Budapesten JD Vance látogatása

Az amerikai delegáció érkezése miatt változik a forgalmi rend Budapesten április 7-én és 8-án; a rendőrség tájékoztatása alapján várható lezárások, korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért ezekben az időszakokban hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel.  

Körvonalazódik az amerikai alelnök budapesti programja

Körvonalazódik az amerikai alelnök budapesti programja

JD Vance először a Karmelita kolostorban tart közös sajtótájékozatót Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd az MTK Sportparkban vesz részt egy nagygyűlésen. 

Magyar Péter Szabó Bencére és Pálinkás Szilveszterre is számít a csapatában

Magyar Péter Szabó Bencére és Pálinkás Szilveszterre is számít a csapatában

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalban szán szerepet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Szabó Bencének és Pálinkás Szilveszternek.

Tömegek fognak külföldről szavazni

Tömegek fognak külföldről szavazni

A határidő lejártának napján még csaknem 3700-an kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, és mintegy 14 ezren jelentkeztek át egy másik magyarországi településre az április 12-i országgyűlési választásra – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adataiból.

Fölényes Fidesz-győzelmet vár a Nézőpont Intézet

Fölényes Fidesz-győzelmet vár a Nézőpont Intézet

Nagy valószínűséggel állítható, hogy a Fidesz-KDNP a következő országgyűlésben is megszerzi a mandátumok abszolút többségét, várhatóan 199-ből 109-et, és így Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke a 2026-os választás után is. A Tisza Pártnak Hadházy Ákossal együtt 81, a Mi Hazánknak pedig 8 képviselője lehet. A 199. mandátum a roma nemzetiségi listához kerülhet – írja a Nézőpont Intézet. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG