„Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi!” Olvasóink a közvélemény-kutatókról

Heti összegzésben áttekintettük, mely tartalmainkhoz érkeznek a legnagyobb számban olvasóink hozzászólásai a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalain, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Hetek, sőt hónapok óta nagy figyelem övezi, amikor a közvélemény-kutatók közzéteszik eredményeiket. Ki-ki szívesen von le ebből következtetéseket, a felmérések pedig vannak annyira különbözőek, hogy minden oldal megtalálhatja az őáltala remélt eredmény jóslatát. Különösen forró téma ez a választáshoz közeledve, nem meglepő tehát, hogy a 21 Kutatóközpont és a Nézőpont felméréseit sok olvasónk kommentálta közösségi oldalainkon. Ezekből a hozzászólásokból válogattunk.

István: „Ez brutális előny, alátámasztja a Medián mérés helyességét. Megtörtént az átbillenés. Könnyen kétharmadot hozhat ez a Tiszának is.”

Attila: „Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi. Ki az az idióta, akinek a háború és az azzal járó problémák kellenek: nélkülözés, étel, áram, olaj, vízhiány? Akinek ez tetszik, az máris indulhat Ukrajnába a frontra.”

Zoltán: „Ha tudnál róla, mik derülnek ki, és miket mondanak a fideszmaffia vezetők... Az a durva, hogy még van ember ezek után, aki képes rájuk szavazni…”

Gábor: „Akkor a fideszeseknek nem is kell elmenni szavazni, hiszen ők győznek úgyis, akkor kár pánikolni, otthon lehet maradni…”

László: „Ez a 'mérés' csak egyetlen célt szolgál: elhitetni az emberekkel, hogy felesleges elmenni szavazni, mert már eldőlt. De a szavazófülkében nem a Nézőpont kérdőíveit fogjuk kitölteni, hanem a jövőnkről döntünk.”

Tamás: „Egy biztos: rekord részvétel várható.”

Antal: „Választások után gondolom azonnal megszűnik ez a nagytudású intézmény is. :)))”

Mariann: „Akkor lesz ez az eredmény, ha úgy zajlik a választás, ahogyan azt a Szavazat ára c. dokumentum film bemutatta: csalással, a kisebbség szavazatainak megvásárlásával, idősotthonok lakóinak félrevezetésével!”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.