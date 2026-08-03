Hét évet élt a nyomtatott Mandiner: már ezen a héten sem jelenik meg az újság

Felfüggeszti a Mandiner nyomtatott hetilapjának kiadását a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. Ezen a héten már nem is jelentik meg.

A Mandiner 2019 szeptemberlében jelent meg először nyomtatásban tíz év online jelenlét után. A lap 2025 óta a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tulajdona, a parlamenti választások után pedig az előző kormányhoz közel álló lapokhoz hasonlóan jelentősen visszaesett az olvasottsága. Júniusban tömeges leépítésre is kényszerültek, közel hatvan embert rúgtak ki egy időben.

A megszűnés miatt az előfizetőknek időarányosan visszatérítik a még igénybe nem vett időszakra jutó összeget.