Hét magyar kisváros kap pénzt a kormánytól, van köztük egy kivétel

Három és fél milliárd forinttal segít a kormány hét magyar városnak – jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken a közösségi oldalán.

A döntés alapján Kunszentmiklós 161, Ózd 550, Putnok 670 millió forintot, Gyöngyös pedig 1 milliárd forintot kap működőképességének megőrzésére és feladatellátásra.

Mellettük Edelény 300 millió forintból fejleszthet kilátót és játszóteret, Sajószentpéter pedig szintén 300 millió forintot fordíthat belterületi útfejlesztésre. Vásárosnamény 600 millió forintot kap a sportcsarnok felújítására – sorolta Navracsics.

A hét városból hatot a kormánypártok jelöltje, vagy az általuk támogatott jelölt vezet. A kivétel a 30 ezres Ózd, amelyet tizenegy éve a jobbikos Janiczak Dávid irányít.