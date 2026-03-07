Hét országos pártlista lehet április 12-én, az egyiket senki nem ismeri

Hét országos pártlistát jelentettek be a szombat délután négy órai határidőig a Nemzeti Választási Bizottságnál, emellett 12 nemzetiség országos önkormányzata állított listát az országgyűlési választásra – tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda az MTI-t. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom listáját, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, valamint a Demokratikus Koalíció listáját.

A szombati határidőig további négy pártlistát jelentettek be. Még pénteken bejelentette listáját a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisztelet és Szabadság Párt, a Tea Párt Közösség, szombaton pedig A Szolidaritás Pártja és a Magyar Munkáspárt a közös listájukat, így összesen legfeljebb hét pártlista lehet a szavazólapon.

Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlásellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében. Nyolc évvel ezelőtt 40 pártlistát jelentettek be, de a szavazólapon végül csak 23 szerepelt. Négy évvel ezelőtt hét pártlistát jelentettek be és végül hat szerepelt a szavazólapon.

A Tea Párt Közösség elnöke Szaniszló László tavaly májusban azt mondta a Szabad Európának: a párt működésének finanszírozására az Egyesült Államokból kaptak közel egymilliárd forint kölcsönt, tízszázalékos kamatra. A férfi szerint mivel ez nem adomány, hanem kölcsön, amit vissza kell fizetniük, rájuk nem vonatkozhat az úgynevezett átláthatósági törvény. A 444 cikke szerint nem világos, hogyan lett bejelentett országos listájuk, mikor egy darab egyéni jelöltjüket sem adja ki a Nemzeti Választási Iroda honlapja. Egyéni jelöltek nélkül pedig listát sem lehet állítani.

(MTI)