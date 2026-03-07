2p

Választás 2026

Hét országos pártlista lehet április 12-én, az egyiket senki nem ismeri

mfor.hu

Nyolc évvel ezelőtt 40 pártlistát jelentettek be.

Hét országos pártlistát jelentettek be a szombat délután négy órai határidőig a Nemzeti Választási Bizottságnál, emellett 12 nemzetiség országos önkormányzata állított listát az országgyűlési választásra – tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda az MTI-t. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom listáját, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, valamint a Demokratikus Koalíció listáját.

A szombati határidőig további négy pártlistát jelentettek be. Még pénteken bejelentette listáját a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisztelet és Szabadság Párt, a Tea Párt Közösség, szombaton pedig A Szolidaritás Pártja és a Magyar Munkáspárt a közös listájukat, így összesen legfeljebb hét pártlista lehet a szavazólapon.

Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlásellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében. Nyolc évvel ezelőtt 40 pártlistát jelentettek be, de a szavazólapon végül csak 23 szerepelt. Négy évvel ezelőtt hét pártlistát jelentettek be és végül hat szerepelt a szavazólapon.

A Tea Párt Közösség elnöke Szaniszló László tavaly májusban azt mondta a Szabad Európának: a párt működésének finanszírozására az Egyesült Államokból kaptak közel egymilliárd forint kölcsönt, tízszázalékos kamatra. A férfi szerint mivel ez nem adomány, hanem kölcsön, amit vissza kell fizetniük, rájuk nem vonatkozhat az úgynevezett átláthatósági törvény. A 444 cikke szerint nem világos, hogyan lett bejelentett országos listájuk, mikor egy darab egyéni jelöltjüket sem adja ki a Nemzeti Választási Iroda honlapja. Egyéni jelöltek nélkül pedig listát sem lehet állítani.

(MTI)

Miért Moszkvába és miért nem Kijevbe utazott Szijjártó Péter?

Miért Moszkvába és miért nem Kijevbe utazott Szijjártó Péter?

A magyar gazdasági érdekek szempontjából nehezen megmagyarázható, hogy a külgazdasági és külügyminiszter a héten miért nem az ukrán fővárosba ment, ha a magyar energiaellátás valóban veszélyben van. Azt pedig még nehezebb megmagyarázni, hogy a magyar szuverenitást alapvető fontosságúnak tartó kormány kommentár nélkül hagyta, hogy az orosz elnök durván megfenyegette Magyarországot. Jegyzet.

EVP

Berobbant a Közel-Kelet, robbanásközelben a magyar-ukrán viszony – Ez Viszont Privát

Ami biztos: február 28-án az Egyesült Államok és Izrael önkényesen megtámadta Iránt. De kinek áll érdekében ez a háború? Milyen hatással lesz ez a Közel-Keletre és a világra? Mennyire fáj ez a magyar gazdaságnak? És tényleg közeleg-e a III. világháború?

Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

Gyűjtőpárt lett a Tisza az elmúlt évben, ez derült ki a Republikon friss felméréséből. A választóik között a liberálisok és a baloldaliak mellett jobboldaliak is vannak, míg a Fidesz-KDNP bázisának túlnyomó része egységesen gondolkodik a világról. 

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Zsarolják Magyarországot, nekünk erre megfelelő választ kell találnunk – ezt mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. 

Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja, ezt követően indul a Tisza felvonulása

Délután 1 órakor tart beszédet Orbán Viktor március 15-én a Kossuth téren – derült ki Kovács Zoltán államtitkár bejegyzéséből. Nem sokkal később a Tisza Párt is felvonulást indít a budapesti belvárosban.

Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Nem sikerült megállapodni a bérfejlesztésről, ezért vasárnaptól sztrájkba kezdenek a pécsi önkormányzati Tüke Busz Zrt. buszvezetői. A Google Térkép alkalmazáson is az új menetrend szerint lehet útvonalat tervezni vasárnaptól. 

Háború, benzinár-emelkedés és szifilisz – ez volt a Kormányinfón

Nem lesz benzinárstop, de a Barátság kőolajvezeték állapotát tényfeltáró bizottsággal vizsgáltatná meg a kormány – erről beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón. Kiderült az is, mennyibe került tavaly a rezsicsökkentés, és mennyi bevétele volt a kormánynak a Moltól a különbözetadó miatt.

Leszállt Szijjártó Péter, már nagyon várták a repülőtéren

Hozzátartozóik fogadták a két magyar hadifoglyot a budapesti repülőtéren.

Népszavazást indítanak az önkormányzatok

Országos online véleménynyilvánító szavazást indít a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.

Szijjártó Péter két hadifogollyal tér haza Moszkvából

Putyin megerősítette: két magyar hadifoglyot is elengednek Szijjártó Péterrel. 

