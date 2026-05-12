Hét távozó miniszter is hozott vezetői döntést Magyar Péter beiktatása óta

Az Orbán-kormány legkevesebb hét távozó minisztere az új kormányfő megkérdezése nélkül vállalt pénzügyi kötelezettséget vagy hozott állami vezetői döntést Magyar Péter miniszterelnökké választása óta – derül ki a Tisza Párt vezetőjének keddi Facebook-bejegyzéséből.
Magyar Péter emlékeztetett, hétfő 22 óráig adott időt az ügyvezető minisztereknek arra, hogy tájékoztassák ebben az ügyben. A válasz határidőre megérkezett, és ahogy az összefoglaló táblázatból kiderül, Gulyás Gergely távozó Miniszterelnökséget vezető miniszter „hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek” – fogalmazott. Ezek között vannak kisebb és nagyobb súlyú döntések, de a Tisza-kormány mindegyiket ki fogja vizsgálni – jelentette ki a miniszterelnök.
(MTI)