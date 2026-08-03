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Közélet

Heteken belül kezdődik a Nagykörút átalakítása, ezek lesznek az első lépések

mfor.hu

A teljes átalakítás még messze van, de a József körút egyik oldalán már augusztusban az útra teszik át a kerékpársávokat a járdáról.

Bejelentette a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a budapesti Nagykörút felújításának első lépéseit. Szeptember 1-ig a járdáról az útpályára helyezik át a kerékpársávot a József körút Petőfi híd felé vezető oldalán, ahol a kerékpársáv mellett parkoló- és rakodóhelyeket, továbbá Mobi-pontokat alakítanak ki. A Baross utca kereszteződése előtti rövid szakasz kivétel: a Kiscsibész térnél továbbra is a járdából leválasztott részen lehet majd kerékpárral közlekedni – írja az MTI.

A Baross utcában is fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát: a Nagykörút és a Mária utca közötti szakaszon mindkét irányban új kerékpársávot létesítenek. A Baross utcából ezért 14 parkolóhelyet a Nagykörútra helyeznek át.

A József körút mentén többségében ma is az útpályán vezet a kerékpársáv, három rövid, járdán vezetett szakasz kapcsán történik beavatkozás. A BKK szerint a környéken élők, valamint az itt működő üzletek és szolgáltatók többször felvetődő észrevétele volt, hogy a rakodási lehetőségek hiánya miatt gyakran a járdán vagy szabálytalan módon történik az áruszállítás, valamint a rakodás.

A bruttó 30 millió forint összköltségű beruházás finanszírozása 100 százalékban uniós forrásból, a Horizon 2020 REALLOCATE projekt keretében, a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósul meg.

A Nagykörút teljes átépítésének egyelőre a műszaki terveit készítik, és közben az is vizsgálják, vannak-e olyan beavatkozások, amelyek az átépítést megelőzően is megvalósíthatók és hozzájárulhatnak a biztonságosabb közlekedéshez.

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