Heteken belül tárgyalhatnak a városokra kivetett kormányzati sarcról

Januárban indul a tárgyalás a szolidaritási hozzájárulás mértékéről.

Az ATV híradójában Kaposvár fideszes polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke elmondta, hogy a kormány és az önkormányzatok között januárban megkezdődnek a tárgyalások a szolidaritási hozzájárulás mértékéről, amelyet a szegényebb települések fejlesztésére fordítanának.

Szita Károly a portál cikke szerint úgy fogalmazott, hogy egyszerűsíteni kéne a jelenlegi bonyolult számítási módszeren. Mint mondta:

„a szolidaritási hozzájárulási adó mértékének számítási módja változzon, vagyis a befolyó iparűzési adó egy meghatározott százalékában kelljen minden esztendőben befizetnünk. Ez a mi javaslatunk alapján az iparűzési adó 15 százalékát jelentené.”

Lesz mit számolgatnia a városvezetésnek
Fotó: Pixabay

Gémesi György, Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke az atv.hu összefoglalója szerint úgy számol, hogy ez felére csökkentené a jelenlegi befizetés mértékét, ami szerinte, azért lenne indokolt, mivel „a szolidaritási hozzájárulás egy olyan sarc, ami az önkormányzatok működőképességét veszélyezteti”.

A polgármester hozzátette: az elmúlt években a szolidaritási hozzájárulás összege csaknem az ötszörösére nőtt, miközben az önkormányzatok bevételei nem követték ezt az emelkedést.

A vonatkozó rendelet kedden jelent meg, a cikk szerint a Győr, Szeged, Miskolc és Budapest által befizetett összegek teszik ki azt a 395 milliárd forintot, amelyre a kormány bevételként számít a szolidaritási hozzájárulásból.

