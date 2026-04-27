Hetekre elutazik Orbán Viktor, írják fideszes forrásokra hivatkozva

Közben sokan már a vagyonukat mentik.

Folyamatosan szállnak fel Bécsből olyan magánrepülőgépek, amelyek állítólag az Orbán-kormány idején meggazdagodottak vagyonát szállítják – írta meg nem nevezett fideszes forrásokat idézve vasárnap a The Guardian.

A brit napilap online kiadásának forrásai szerint mások „rohanvást igyekeznek vagyonukat külföldön befektetni”, az Orbán-kormány egyes volt magas beosztású tagjai pedig amerikai vízum megszerzésének lehetőségét tanulmányozzák, abban a reményben, hogy a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett MAGA-mozgalomhoz kötődő intézményekben találhatnak munkát.

A The Guardian közölte: az április 12-i magyarországi országgyűlési választás óta Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök legbelső körének három tagjáról jutott tudomására, hogy elkezdték vagyonuk külföldre telepítését.

A brit lapnak két fideszes forrás elmondta, hogy ezeket a vagyonokat tulajdonosaik Szaúd-Arábiába, Ománba és az Egyesült Arab Emírségekbe telepítik, mások pedig Ausztráliát és Szingapúrt szemelték ki.

„Miközben Orbán Viktor menekül a felelősségvállalás elől, a háttérben zajlik az ország elhagyásának előkészítése és a lopott vagyonok kimenekítése. Az orbáni oligarchák tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba és az Egyesült Államokba és más távoli országokba. Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával” – mondta szombaton Magyar Péter, majd felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit, hogy haladéktalanul zárolják a „lopott pénzeket”.

A The Guardian online kiadásának egy másik „Fidesz-kötődésű forrás” elmondta azt is, hogy Orbán Viktor – aki várhatóan Amerikába utazik a labdarúgó-világbajnokság kezdetére – valószínűleg „heteket tölt majd” az Egyesült Államokban.

Ez az idézett forrás közölte azt is a brit lappal, hogy az utazást jóval a Magyar Péter vezette Tisza Párt győzelmével végződött választások előtt eltervezték.

A The Guardian szerint nem ismert, hogy Orbán Viktor pontosan hol tartózkodik majd az Egyesült Államokon belül, de a lap megemlíti, hogy a távozó kormányfő lánya és veje már tavaly nyáron New Yorkba költözött.

(via MTI)

