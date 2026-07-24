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Közélet Üzemanyagok

Hétfőn egyeztet a kormány a benzinkutakkal

mfor.hu

Egyeztetést tart hétfőn a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel – erősítette meg a tárca és a szövetség.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a megbeszélés elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megőrzése a piaci kihívások közepette.

FBSZ: Az ársapkák csak káoszhoz és áruhiányhoz vezetnek

A mintegy 250-300 töltőállomást képviselő Független Benzinkutak Szövetsége a tárgyalások előtt határozottan ismertette álláspontját. Szerintük a hosszú távon is biztonságos működés egyetlen útja a nemzetközi piaci folyamatok elfogadása és alkalmazása, figyelembe véve Magyarország adottságait és kiszolgáltatottságát.

„Az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal (ársapka és társai) büntetlenül megállítani, a büntetés pedig azonnali és fájó: súlyos tízmilliárdos számlák, amiket ki kell fizetni, káosz és áruhiány” – fogalmazott a szövetség.

Az FBSZ figyelmeztetett: az ársapkákhoz hasonló intézkedések hatására a kisbenzinkutak tönkremennek vagy bezárnak, a forgalom a nagy hálózatoknál halmozódik fel, ami a logisztika megroppanásához vezet. Emlékeztettek arra is, hogy a 2022-es üzemanyag-ársapka önmagában a kisbenzinkutaknak több mint 100 milliárd forintos veszteséget okozott.

Milyen megoldást javasolnak a kisebb kutak?

A szövetség szerint a stabilitás érdekében be kell engedni a külföldi üzemanyag-importot, és el kell fogadni a magasabb piaci árakat. A magasabb árakból származó többlet-adóbevételekből a kormány célzottan támogathatná a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást. A piaci árazás természetes módon gátat szabna a határ menti üzemanyag-turizmusnak.

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