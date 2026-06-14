Hétfőn megint Magyar Péter fogja vinni a prímet a parlamentben

Az Országgyűlés hétfői ülése is Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti beszédével kezdődik majd – írja a Kontroll. Az erre adott képviselői reakciók és viszonválaszt után interpellációkkal folytatódik majd az ülés.

Hétfőn döntenek az Alaptörvény 16. módosításáról: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája után a képviselők kétharmadának szavazatával törölhetik ki végleg az alkotmányból az Orbán-kormány által létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalt, és a módosítás alapján veheti vissza az állam az alapítványokba kiszervezett egyetemeket, valamint a módosítás értelmében nem választható majd meg a jövőben miniszterelnökké az a személy, aki összesen már legalább 8 évet betöltött ebben a tisztségben.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter előállt egy üggyel, ami szerinte még a kegyelmi botránynál is súlyosabb (frissítve) A tervezett vitnyédi befogadótáborról van szó.

Az ülésnapon véglegesíthetik a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság tagjait – ennek vezetését múlt héten Magyar Péter felszólalása közben ígérte oda Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének. Toroczkai egy másik szavazásban is érintett lett, ugyanis a keszthelyi járásbíróság egy rágalmazási ügyben kikérte mentelmi jogát.