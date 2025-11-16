Hétfőn Orbán Viktor fontos bejelentésre készül

Az esemény után sajtó-háttérbeszélgetés is várható, melyen részletesebb információk is elhangozhatnak majd a kormány és az iparkamara együttműködésének aktuális kereteiről. Mivel a miniszterelnök a kamara elnökével közösen tesz bejelentést, ezért nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a kkv-kat érintő könnyítő csomag lesz terítéken – teszi hozzá a Portfolio.

Nagy Elek az MKIK elnöke készülhet a jó hírekre

Fotó: Facebook/MKIK

A találkozó nem az első közös megjelenésük, október 4-én Nagy Elekkel együtt Orbán Viktor bejelentette, hogy a kis- és középvállalkozásoknak 150 millió forintos értékhatárig fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelkonstrukció indul. Emellett október 6-i hatállyal több gazdaságpolitikai célról, így a kata-rendszer jövőjéről, vállalkozói adózási kérdésekről is közösen nyilatkoztak.