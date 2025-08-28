Hétvégén Rogán Antal megszólal Tihanyban, erről fog beszélni

Ismét jön a Fidesz soron következő eseménye a Tranzit Fesztivál, amelyet most augusztus 29-30-án rendeznek meg Tihanyban.

A két nap eseményei, felszólalai egyre bővülnek, ahogy a szervezők teszik fel a fesztivál honlapjára. Ebből derül ki, hogy Rogán Antal ismét részt vesz a dzsemborin, és most is tart előadást.

Rogán Antal ritkán szólal meg, de augusztus 29-én szombaton 10.30-tól „Hídállam” címmel beszél a magyar gazdaság esélyeiről a változó világgazdaságban.

Rogán Antal a magyar gazdaság bugyraiba viszi majd a hallgatóságot

Fotó: MTI

Magát az egész rendezvényt egyéb ként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyitja meg pénteken „Különvélemény” című előadásával, amely a magyar külpolitika stratégiájáról szól majd.

De lehet számítani Extra Lázár Infóra, és színpadra lép majd Gulyás Gergely, Schmidt Mária, Mráz Ágoston, Lánczi Tamás, és még sokan mások, például Kapu Tibor űrhajós is szót kap.

Az MTI tegnapi híre szerint tavaly voltak érdemi viták ellenzéki politikusokkal és közszereplőkkel, ám idén nem fogadta el egyikük sem a felkérést.