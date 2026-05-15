Hétvégente látogatható lesz a Karmelita és ezen a hétvégén a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is

Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter társaságában mozdította el Magyar Péter miniszterelnök a Karmelita előtti kerítést. A kormányfő bejelentette, hogy látogatható lesz a Karmelita, hétvégén pedig a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is látogatható lesz, ahová majd a Szociálsi és Családügyi Minisztérim költözik be.

Egyelőre a kormány nem állítja le a Budai Várnegyed építkezéseit. Azt azonban közölték, hogy átvilágítják a szerődéseket. Ha túlárazást tapasztalnak, az ígéretek szerint azonnal szerződést bontanak a kivitelező céggel.

Vitézy Dávid beruházási- és közlekedési miniszter közölte, hogy nemcsak a vári beruházás szerződéseit nézik át, de példéul a tervezett Mohácsi hídét is. „Az Iparművészeti Múzeum nagyon rossz állapotban van. Azzal is kezdeni kell majd valamit” – mondta a miniszter.

„Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Balaton utcai épületbe megy vissza. A Hadtörténeti Múzeum és a Levéltár is visszakapja eredeti épületetét a Budai Várban” – közölte Magyar Péter miniszterelnök.

„Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa a Belügyminisztériumban fog dolgozni” – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter.

Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, „ma reggel kezdődött a Belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetem belül az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz” – mondta. Arról is beszélt Pósfai Gábor, hogy vannak munkajogi kérdések a múlt miatt, amit el kell rendezni, de amint lehet, ő hivatalosan is csatlakozni fog a stábhoz.

