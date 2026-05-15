Magyar Péter

Hétvégente látogatható lesz a Karmelita és ezen a hétvégén a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, mert oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni.

Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter társaságában mozdította el Magyar Péter miniszterelnök a Karmelita előtti kerítést. A kormányfő bejelentette, hogy látogatható lesz a Karmelita, hétvégén pedig a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is látogatható lesz, ahová majd a Szociálsi és Családügyi Minisztérim költözik be.

Egyelőre a kormány nem állítja le a Budai Várnegyed építkezéseit. Azt azonban közölték, hogy átvilágítják a szerődéseket. Ha túlárazást tapasztalnak, az ígéretek szerint azonnal szerződést bontanak a kivitelező céggel.

Vitézy Dávid beruházási- és közlekedési miniszter közölte, hogy nemcsak a vári beruházás szerződéseit nézik át, de példéul a tervezett Mohácsi hídét is. „Az Iparművészeti Múzeum nagyon rossz állapotban van. Azzal is kezdeni kell majd valamit” – mondta a miniszter.

„Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Balaton utcai épületbe megy vissza. A Hadtörténeti Múzeum és a Levéltár is visszakapja eredeti épületetét a Budai Várban” – közölte Magyar Péter miniszterelnök.

„Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa a Belügyminisztériumban fog dolgozni” – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter.

Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, „ma reggel kezdődött a Belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetem belül az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz” – mondta. Arról is beszélt Pósfai Gábor, hogy vannak munkajogi kérdések a múlt miatt, amit el kell rendezni, de amint lehet, ő hivatalosan is csatlakozni fog a stábhoz.

A teljes videó is megtekinthető a sajtótájékoztatóról.

Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökség épülete előtt

Magyar Péter: „Szégyelljék magukat, hogy ezt művelték az országgal!” (videó)

A csütörtöki kormányzati átadás-átvételről egy 12 perces videót rakott fel közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter a távozó Orbán-kormány minisztereit azzal szembesítette, hogy a vesztes választás tudatában is újabb és újabb szerződéseket kötöttek.

Tényleg veszélyes lehet a védett üzemanyagár?

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter is ráerősített az üzemanyagok védettáras intézkedésére. Tévesen?

Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. Így marad „jóárasított” a hazai üzemanyag. 

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.  

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

A feladat határidőt is kapott.

Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

