1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Korrupció Rendőrség

Hetven nyomozó csapott le egy korrupciós ügyben, több embert őrizetbe is vettek

mfor.hu

Számos helyszínen akcióztak a KNYF emberei.

Összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre az úgynevezett óbudai korrupciós ügy kapcsán vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában kedden a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

A főügyészség azt közölte az MTI-vel, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények.

Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi.

A nagyszabású eljárási cselekmények során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több ember őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek – tették hozzá.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után, várhatóan a hét második felében adnak – áll a közleményben.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sulyok Tamáson akár az uniós pénzek is megakadhatnak?

Sulyok Tamáson akár az uniós pénzek is megakadhatnak?

Figyelik Brüsszelben a köztársasági elnök ügyét.

Újabb fontos felmérést készített a Medián

A magyarok 57 százaléka visszavonná az elmúlt években elfogadott, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek jogait korlátozó rendelkezéseket – írta legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményeit ismertetve hétfőn a Medián a Facebook-oldalán.

Erre senki nem számított, főképp nem Toroczkai László

Magyar Péter a Mi Hazánk pártelnökét nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság élére. 

Sulyok Tamás: „Ez politikai zsákmányszerzés”

A köztársasági elnök reagált Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra. 

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

A korábbi tárcavezető méltatlanságról is beszélt. Havasi Bertalan is megszólalt. 

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Utolsó heteiket töltik Magyar Péter szerint a Fidesz-kormányok alatt kinevezett közjogi méltóságok.

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Milliárdos összegekről van szó. Ezt érték el tavaly a legfrissebb közlés szerint.

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Nem akadályozza a kormányt a köztársasági elnök – közölte egy nemrég megjelent videós nyilatkozatban.

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG