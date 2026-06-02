Hetven nyomozó csapott le egy korrupciós ügyben, több embert őrizetbe is vettek

Összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre az úgynevezett óbudai korrupciós ügy kapcsán vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában kedden a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

A főügyészség azt közölte az MTI-vel, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények.

Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi.

A nagyszabású eljárási cselekmények során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több ember őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek – tették hozzá.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után, várhatóan a hét második felében adnak – áll a közleményben.

