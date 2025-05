Hetvennél is több EP-képviselő érkezik „provokálni” az Orbán-kormányt

Az Európai Parlament (EP) képviselői közül azonban sokan dönthettek úgy, hogy ők személyes jelenlétükkel is kifejezik a véleményüket a magyar gyülekezési törvény módosításáról. A CNN t udomása szerint EP-kéviselők legalább hat csoportja, összesen pedig több mint 70 képviselő érkezhet a felvonulásra.

Kapcsolódó cikk Kiderült, miért állt be Orbán Viktor a nacionalista román jelölt mögé? Aggódik az Orbán-kormány.

Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság Ursula von der Leyennel az élén sem jogi, sem szimbolikus lépéseket nem tervez tenni a Pride ügyében. A bizottsági elnök a biztosi testület tagjait arra kérte, hogy ne vegyenek részt az eseményen, hogy „ne provokálják” az Orbán-kormányt (feltehetően az orosz szankciók újabb meghosszabbítása előtti egyezkedésekre is készülve).

Noha Bóka János úniós ügyekért felelős miniszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint sincs betiltva a budapesti Pride felvonulás – amelynek betiltását korábban maga Orbán Viktor jelentette be büszkén, az Európai Unióban komoly hullámokat vetett a „gyermekvédelmi” törvényre hivatkozó módosítása a gyülekezési jognak, amely nem teszi lehetővé a felvonulás korábbi formájában való megtartását.

