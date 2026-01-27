3p
Hiába a bocsánatkérés, aggódhat a Fidesz

A Political Capital elemzése szerint Lázár János botrányos kijelentése a Fidesz egyik legfontosabb célcsoportját sértette meg.

A Political Capital rövid elemzése szerint Lázár János nem sokkal a választás előtt a Fidesz egyik legfontosabb célcsoportját sértette meg. Romaellenes megnyilvánulására onnan is érkeztek reakciók, ahonnan nem várták. A kormánypárt számára azonban ennél is aggasztóbb, hogy úgy tűnik, már nem tehet meg bármit politikai következmények nélkül. Nem a romák változtak meg, hanem a társadalmi-politikai környezet.

A miniszter múlt csütörtökön Balatonalmádiban mondta azt„ hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”

Lázár Jánosnak magyarázkodnia kellett
Fotó: Facebook / Lázár János

Lázár eddig kétszer kért nyilvánosan bocsánatot a cigányokkal kapcsolatos megjegyzése miatt, először a kaposvári DPK-n, majd a hétfői Lázárinfón Siófokon – emlékeztet a 444.

Nem működik a „nincs itt semmi látnivaló” – állapítja meg a politikai elemzőcég. Lázár többször is bocsánatot kért a kijelentései miatt, ami szokatlan gesztus egy fideszes politikustól. Ahogy az is, hogy a kormánypárt másfél évtizeden keresztül bevált módszerei most nem működtek. Hiába nevezte Lázár kezdetben „tipikus libsi jóemberkedésnek” az őt ért kritikákat, később már kénytelen volt elismerni a hibáját.

A botrány megakaszthatja a Fidesz mozgósítási akcióját – fejti ki a Political Capital. Lázár János balatonalmádi fórumán tett kijelentéseivel komoly politikai kárt okozhatott a Fidesz számára. Sajtóinformációk szerint a kormánypárt egy 200 ezresnél nagyobb adatbázist igyekszik kialakítani a számára kiemelt jelentőségű roma szavazók mozgósítására 53 olyan választókerületben, ahol az átlagosnál nagyobb a roma választók aránya.

Ebbe a munkába rondított bele a Lázár szavai nyomán kirobbant botrány, amely – ha tartós hatású lesz a roma közvéleményre – még friss adatbázisok esetén is nehezebbé teheti a fideszes mozgósítást a választás napján.

A roma kisebbség kormánypárti elkötelezettsége sincs kőbe vésve. A Lázár-ügy rácáfol azokra a sztereotip vélekedésekre is, amelyek szerint a roma szavazók tartják hatalomban a Fideszt. Valójában a roma választópolgárok politikai szempontból sem alkotnak homogén csoportot. Igaz, hogy a romák körében jelentősebb a hatalomnak való kiszolgáltatottság – ahogy a nem roma szegények között is. Igaz, hogy a romák körében korábban népszerűbb volt a kormánypárt – ahogy a nem roma választók körében is. Ahogy a politikai véleményklíma változik országosan, úgy változik a – politikailag aktív és passzív – romák körében is. A roma szegregátumokban az eddigi választásokon alacsonyabb volt a részvétel az átlagosnál, a Fidesznek pedig az volt a terve, hogy ezt idén feljebb tornázza. Nagy kérdés, hogy ez ezek után sikerülhet-e.

