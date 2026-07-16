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Hiába a sztrájk, ez a cég lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást

mfor.hu

A cég a budapesti, pécsi, debreceni és szegedi telephely 70 dolgozó vett részt a sztrájkban. 

Az információtechnológiai szolgáltatással foglalkozó Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást – közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel a cég négy telephelyén szerdán tartott munkabeszüntetésre reagálva, amelyet az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ) szervezett. A szakszervezet vizsgálja a további lépések lehetőségét.

Az IKSZ által szerdán szervezett sztrájk a munkáltató négy telephelyét érintette. A 9 órától 17:30-ig tartó munkabeszüntetésen a budapesti, pécsi, debreceni és szegedi telephely 70 dolgozója vett részt. A munkabeszüntetéssel a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. három eltérő területén dolgozó munkavállalók 6, illetve 7-7 százalékos béremelését akarták elérni.

A szerdai munkabeszüntetésre reagálva a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. hangsúlyozta: a 2026. évi bértárgyalásokat lefolytatták, azokat a munkáltató lezártnak tekinti. A meghirdetett munkabeszüntetést egy érdekképviseleti folyamat részeként kezelik, továbbra is tiszteletben tartva a munkavállalóik és érdekképviseleteik törvényes jogait, beleértve a jogszerű érdekérvényesítés eszközeit is. 

Jelezték: a vállalat működése zavartalan, szolgáltatásaikat és ügyfélkiszolgálásukat változatlan színvonalon biztosítják. Villás Zsolt, az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ) alelnöke az MTI-nek csütörtökön azt mondta, hogy a szerdai munkabeszüntetést követő további lépésekről még nem döntöttek, a lehetőségeket szakemberekkel egyeztetve vizsgálják. 

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