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Közélet Bevándorlás, migráció

Hiába csökkent a migráció, még mindig sok a halálos áldozat

mfor.hu

A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma, az előző év azonos időszakához képest az idei első félévben 37 százalékkal kevesebben, mintegy 49 ezren próbáltak átjutni az EU külső határain – tájékoztatott az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex pénteken.

A varsói székhelyű uniós ügynökség jelentésében mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott tartós együttműködést és migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi. Emellett nemrégiben lépett hatályba az EU új migrációs és menekültügyi paktuma, ami „egységes, szabványosított szűrési folyamatot vezetett be az EU külső határain”, hozzájárulva ezzel az Európába irányuló migrációs folyamatok mérsékléséhez.

Noha az illegális érkezők száma csökkent, az emberi áldozatok száma továbbra is magas – hívták fel a figyelmet, majd közölték: a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint idén eddig mintegy 1300 ember vesztette életét a Földközi-tengeren.

„A halálesetek mindegyike emlékeztetőül szolgál azokra a kockázatokra, amelyeket az emberek vállalni kényszerülnek. Az embercsempész hálózatok továbbra is túlzsúfolt és tengeri közlekedésre alkalmatlan hajókon küldik őket, bármilyen körülmények között” – fogalmaztak.

A Frontex felhívja a figyelmet a közel-keleti helyzetre is, amellyel kapcsolatban kiemelték, hogy a konfliktus már ez idáig is jelentős számban kényszerítette az embereket lakóhelyük elhagyására, a gazdasági következmények pedig a migrációs nyomás fokozódását eredményezhetik a régióban és azon túl. A Frontex az EU külső határain mintegy 3800 tiszttel támogatja a tagállami hatóságokat Európa határainak védelmében és a tengeri életmentésben – emelték ki.

Spanyolországban esett vissza leginkább
Spanyolországban esett vissza leginkább

A 2026 első felének migrációs adatait rögzítő jelentés szerint az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, éves viszonylatban 67 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt a vizsgált időszakban 3700 határsértő esetében kellett intézkedniük a hatóságoknak.

A Földközi-tenger keleti medencéje, a főként Görögországot és Ciprust érintő migrációs útvonal volt a legforgalmasabb az év első hat hónapjában. Itt több mint 16 600 illegális tengeri átkelést jegyeztek fel a tagállami hatóságok, ami 20 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos hónapjaihoz képest.

A Földközi-tengeren a Líbiából Krétára vezető migrációs folyosó a legaktívabb, az összes felderített eset több mint felét itt jegyezték fel, megelőzve a Törökországgal közös szárazföldi határt és az Égei-tenger szigeteire érkezőket is. A Líbiából és Törökországból érkező tengeri migrációs folyosókon várhatóan tovább fog növekedni migrációs nyomás a nyár folyamán javuló időjárási körülményei miatt – jegyezték meg.

Az előző év azonos hónapjához képest szintén a migrációs nyomás csökkenéséről számoltak be a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő útvonalon. Idén június végéig itt 14 300-an próbáltak az unió területére jutni, ami 52 százaléka az előző év azonos időszaka adatainak. A brit tengeri határokon az illegális bevándorlás jelentette nyomás éves viszonylatban 44 százalékkal esett vissza. Itt az év első hat hónapjában 18 400-an próbálkoztak a tengeri átkeléssel. A migrációs nyomás jelentős visszaeséséről számoltak be a fehérorosz határon is, ahol január eleje óta 2633-an lépték át törvénytelen módon az uniós határt, ami az egy évvel ezelőttihez képest 39 százalékos csökkenést jelent.

A Nyugat-Balkánon keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai a jelentés szerint egyéves viszonylatban a migrációs nyomás 24 százalékos csökkenését jegyezték fel: idén január és június vége között 4009 ember próbált illegálisan bejutni az unió területére. A Földközi-tenger nyugati medencéjében kialakult, a Spanyolországot és Portugáliát érintő migrációs útvonal volt az egyetlen, ahol a migrációs adatok növekedéséről számoltak be az illetékes hatóságok. A felderített esetek száma itt 7900 volt, ami 17 százalékos növekedést jelent – áll a Frontex jelentésében.

(MTI)

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