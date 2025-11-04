2p

Hiába hozták meg a szívhangrendeletet, nem volt hatása az abortuszokra

Három éve hozta meg a kormány a rendeletet, hogy a nőknek terhességmegszakítás előtt meg kell hallgatniuk a magzat szívhangját, de a Telex szerint ennek nem sok hatása volt. 

A kormány 2022 szeptemberében, bármiféle társadalmi vita vagy szakmai egyeztetés nélkül, gyakorlatilag a semmiből elfogadta a szívhangrendeletet, aminek a lényege, hogy a terhességmegszakítás előtt meg kell mutatni az abortuszra jelentkező nőknek a magzat szívhangját. Néhány hónappal később Takács Péter egészségügyi államtitkár légből kapottnak tűnő számokkal és csúsztatásokkal érvelt amellett, hogy a rendelet hatására tovább csökkent az abortuszok száma Magyarországon. Az állításai több sebből is véreztek: például olyan adatokra hivatkozott, amikről azóta sem tudni, honnan jöttek, de az biztos, hogy drasztikusan eltértek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt hivatalos számoktól – írja a Telex.

Ferenci Tamás biostatisztikus rámutatott, hogy 2025-re még csak előzetes adatok vannak ugyan, de látható, hogy 2022 szeptembere óta a tendencia nem változott. Vagyis egy kicsit igen, annyiban, hogy egyre nagyobb a száz élve születésre jutó abortuszok száma. A mutató szerint tehát nemhogy nem javult a helyzet, hanem inkább még romlik is: 2022-ben 24,6 volt az arány, 2023-ban 24,8, 2024-ben pedig 26,1. Fontos látni, hogy emögött nem az van, hogy a terhességmegszakítások száma nőtt, az ugyanis csökkent, hanem az, hogy közben a születések száma sajnos még inkább megcsappant, mint az abortuszoké, így az arányuk az abortuszok javára változott.

A másik adat, amit érdemes vizsgálni, az az ezer szülőképes (15–49 éves) nőre jutó terhességmegszakítások száma. Ezt a KSH csak éves bontásban adja meg, de az adatokból így is kiolvasható, hogy míg 2008 után folyamatos, viszonylag állandó tempójú volt a szám mérséklődése, 2021–2022-ben 10,1-en stagnált, majd újra csökkenni kezdett ugyan (9,9-re 2023-ban és 9,6-ra 2024-ben), de lassabban, mint a stagnálás vagy a rendelet életbelépése előtt.

