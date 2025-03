Hiába ígérget Orbán Viktor – még mindig Magyar Péter dörzsölheti a tenyerét

Orbán Viktoréknak minden bizonnyal kellemetlen az az adat is, hogy a felmérés eredménye szerint a megkérdezettek 56 százaléka kormányváltást akar, míg 35 százalék szeretné, hogy maradjon a jelenlegi kormány.

A Medián adatai szerint a kispártok közül csak a Mi Hazánknak van komoly esélye a parlamentbe jutásra, a második legerősebb Magyar Kétfarkú Kutya Párt 4 százalék körül mozog, megelőzve a Demokratikus Koalíció három százalékát. Továbbra is magas a pártnélküli választók aránya, 24 százalékos.

A hétvégén zárult közvéleménykutatás eredménye szerint a választani tudó „biztos” szavazók körében Magyar Péterék a legutóbbi 11-gyel szemben most is 9 százalékponttal vezetnek a kormánypártok előtt. E szerint 46 százalék támogatja a Tiszát, míg 37 százalék a Fideszt.

Továbbra is a Tisza előnyét mutatja a felmérés.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!