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Hiába írta korábban a minisztérium, Budapesten nincs vízkorlátozás

mfor.hu

Azt állították, hogy országosan hatályba lép az elsőfokú vízkorlátozás, de ilyen rendelkezést csak önkormányzatok hozhatnak. 

Elsőfokú vízkorlátozásról tett közzé bejegyzést a budapesti kormányhivatal és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium pénteken, később azonban a főváros vezetői arról beszéltek, hogy vízkorlátozást a törvény értelmében csak a helyi önkormányzatok hirdethetnek ki – írja a 444.

Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze hétfőn már arról beszélt az ATV-nek, hogy a rendőrség lakossági bejelentések miatt kereste őket amiatt a hétvégén, hogy járókelők locsolást láttak a Margitszigeten. Emellett egyes társasházakban vagy a lakók követelték az automata öntözőrendszer azonnali leállítását, vagy közös képviselők próbálták kikapcsoltatni azt a korlátozásra hivatkozva. Bardóczi szerint Budapesten nincs szükség vízkorlátozásra, de a füves focipályák vezetékes vízzel történő locsolását megtiltotta a Fővárosi Önkormányzat.

A 444-nek egy kormányközeli forrása megerősítette, hogy a minisztérium és a kormányhivatal jószándékból ugyan, de túlterjeszkedett a hatáskörén: a lakossági és céges vízfogyasztás csökkentésére vonatkozó, teljesen jogos vágyaikat tényként kommunikálták. 

Kedden délután a Vidékfejlesztési Minisztérium közleményt adott ki, amiben elismerik, hogy a vízkorlátozásról minden település maga dönt, nincsen országos korlátozás, és elnézést is kértek.

 

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