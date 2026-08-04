Hiába írta korábban a minisztérium, Budapesten nincs vízkorlátozás

Elsőfokú vízkorlátozásról tett közzé bejegyzést a budapesti kormányhivatal és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium pénteken, később azonban a főváros vezetői arról beszéltek, hogy vízkorlátozást a törvény értelmében csak a helyi önkormányzatok hirdethetnek ki – írja a 444.

Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze hétfőn már arról beszélt az ATV-nek, hogy a rendőrség lakossági bejelentések miatt kereste őket amiatt a hétvégén, hogy járókelők locsolást láttak a Margitszigeten. Emellett egyes társasházakban vagy a lakók követelték az automata öntözőrendszer azonnali leállítását, vagy közös képviselők próbálták kikapcsoltatni azt a korlátozásra hivatkozva. Bardóczi szerint Budapesten nincs szükség vízkorlátozásra, de a füves focipályák vezetékes vízzel történő locsolását megtiltotta a Fővárosi Önkormányzat.

A 444-nek egy kormányközeli forrása megerősítette, hogy a minisztérium és a kormányhivatal jószándékból ugyan, de túlterjeszkedett a hatáskörén: a lakossági és céges vízfogyasztás csökkentésére vonatkozó, teljesen jogos vágyaikat tényként kommunikálták.

Kedden délután a Vidékfejlesztési Minisztérium közleményt adott ki, amiben elismerik, hogy a vízkorlátozásról minden település maga dönt, nincsen országos korlátozás, és elnézést is kértek.