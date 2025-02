Hiába jött Donald Trump, Orbán Viktor és Robert Fico gyengébb lett?

Fico hajszál híján úszta meg egy bizalmatlansági indítvány benyújtását kormánya ellen a pozsonyi parlamentben. Orbán Fidesz pártja a közvélemény-kutatások szerint másfél évtizede először kisebb támogatásra támaszkodhatna egy parlamenti választáson, mint kihívója, a Tisza Párt.Magyarországon 2026-ban lesz a következő választás, Szlovákiában 2027-ben, de politikai elemzők szerint a kisebbségben kormányzó Fico-kormány ennél korábban is lemondásra kényszerülhet. A populistaként jellemzett radikális jobboldali pártok befolyása jelentősen nőtt az elmúlt évtizedben. Euroszkeptikus és bevándorlásellenes kommunikációjukra fogékonyak a nehezen élő emberek. Ugyanakkor amikor hatalomba kerülnek, akkor behúzódnak a mérsékelt középnek megfelelő politizálás felé. Ez alól egy kivétel van: a magyar kormány.

Összességében vegyes képet látunk azt követően, hogy az amerikai hatalomváltás felhívás volt keringőre a MAGA (Make America Great Again) típusú radikális mozgalmak számára Európában – mondta Timothy Ash, az RBC Buebay Asset Management vezető feltörekvő piaci szakértője. Ehelyett Trump „apostolai” szerinte inkább hanyatlóban vannak.

Kapcsolódó cikk Donald Trump dobása a magyar gazdaságot is megütheti Az amerikai vámok kapcsán a nagy vesztesek az olyan kis nyitott gazdaságok lehetnek, mint a magyar, derült ki a Trend FM rádió hétfői adásából, ahol kollégánk, Király Béla volt a Reggeli Monitor című műsor vendége.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!