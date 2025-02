Hiába tarolt a TV2, megint az RTL nevetett a végén

A TV2 kínálatában hétvégén lyuk tátong – leginkább ezzel magyarázható az, hogy miért nem sikerült a heti győzelmet megszerezni összességében a csatornák harcában; még úgysem, hogy kiválóan teljesít a Kincsvadászok. Mivel a TV2 hétvégén nem sugároz igazán nagyszabású műsorokat, az RTL számára kedvezőbb a helyzet, és ezúttal is elegendőnek bizonyult a pihenőnapokon mutatkozó fölény ahhoz, hogy a 18-59 évesek körében az átlagos napi közönségarány tekintetében felülkerekedjenek, 17,1 százalékos eredményükkel megelőzve a TV2 16 százalékát.

Tekintve, hogy a TV2 továbbra sem jelentkezik nagyszabású produkcióval – tehetségkutatóval vagy saját gyártású műsorral – a hétvégi estéken, az RTL ezúttal is versenytárs nélkül uralhatta a szombatot és a vasárnapot. Szombaton A mi kis falunk legújabb epizódja 681 ezres nézettséget ért el, messze túlszárnyalva az egy időben sugárzott Jack Reacher: Nincs visszaút 307 ezres nézőszámát.

A meccset egyébként 262 ezren látták – minden bizonnyal köztük a miniszterelnök is.

A 6. héten egyetlen sportesemény fért fel a nézettség toplistájára: a magyar bajnoki kör egyik találkozója, ahol a Puskás Akadémia vendége volt a Ferencváros, 0-1 vereséget szenvedve a házigazdáktól – ez utóbbi találkozóról Orbán Viktor is megemlékezett Facebookon.

A TV2 esetében érdemes megemlíteni a program második felében érkező A kiképzés című realityt is, a katonai témájú valóságshow 349 ezer nézőt vonzott átlagosan – ez a késői kezdés fényében nem rossz eredmény.

A 18-59 évesek körében hasonlóan alakultak a számok, átlagosan 23,8 százalékos közönségarányt hozva részenként, míg az itt is kategóriagyőztes hétfői adás 385 ezer nézőt és 25 százalékos közönségarányt tudott felmutatni.

Minden összejött a héten a nagy riválisnak: a TV2-n tovább folytatta menetelését a Kincsvadászok, a régiségkeresős műsor nemcsak a párhuzamosan futó sorozatot nyomta le, hanem a hét legjobbja is lett. A teljes lakosság körében a Kincsvadászok epizódjai csak saját magukkal versenyeztek a címért, átlagosan 802 ezres nézettséget hozva, az egész hét legjobbja pedig a hétfői adás lett 828 ezerrel.

