Hiányosságok a kecskeméti kórház külső MR-vizsgálatainál

A kórház emiatt tavaly márciusában felmondta az alvállalkozó céggel fennálló szerződését. Az ügy Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének nyári posztjával pattant ki.

Kollár Kinga 2025. június 26-án bejegyzést tett közzé közösségi oldalán egy 2023-as kecskeméti MR-vizsgálatról. Közlése szerint egy bejelentő kereste meg azzal, hogy 2023-ban térdsérüléssel MR-vizsgálatra ment a kecskeméti kórházba, és a vizsgálatra a díjat készpénzben egy, a kórház akkori orvosigazgatójához köthető személy szedte össze a várakozóktól. Számlát csak utólag adtak, külön kérésére – foglalja össze a helyi Kecsup.

Kollár Kinga posztja szerint a számlát végül egy olyan vállalkozás állította ki, amelynek tulajdonosa épp az a beküldő orvos, akit a páciens állítása szerint sosem látott, és akinek a nevére a lelet is érkezett. Az orvos korábban a kecskeméti kórházban dolgozott, de a vállalkozásának jelenlegi székhelye 150 km-re van Kecskeméttől. „Az ügy több ponton is visszaélésgyanús” – írta a Tisza Párt EP-képviselője, aki ezért kérdésekkel fordult Takács Péter egészségügyi államtitkárhoz és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz.

A napokban a Tisza Párt EP-képviselője emailben elküldte azt a július 29-ei keltezésű levelet, amelyet Takács Pétertől kapott, válaszul kérdéseire.

Az államtitkár leírta: a kórház a rendelési időn túli kapacitások kihasználása céljából kötött megállapodást a kérdéses céggel, ennek keretében a szerződő partner, egy pilismaróti kft. – a sürgősségi ellátás elsőbbségét biztosítva – CT és MRI-vizsgálatokat vásárolt a kórháztól, ezért pedig a fenntartó az Országos Kórházi Főigazgatóság által jóváhagyott térítési szabályzatban meghatározott díj ellenértékét fizette ki a kórház felé. „A CT/MRI szolgáltatást a működési engedélynek megfelelően kizárólagosan a Kórház végezte és végzi” – közölte Takács Péter.

Leveléből kiderült: a kecskeméti kórház a kormány nagyértékű képalkotó diagnosztikai programját előkészítve „2024 tavaszán belső ellenőri vizsgálatot rendelt el és folytatott az intézmény CT, MR és PET-CT működésére vonatkozóan, vizsgálva a külső szolgáltatók tevékenységének jogi, pénzügyi és működési körülményeit, különös tekintettel a társadalombiztosítási és adatvédelmi megfelelőségre. A belső ellenőri vizsgálat szabályozási és működési hiányosságokat tárt fel” – közölte Takács Péter, aki arról is tájékoztatta Kollár Kingát, hogy ennek következményeként a kórház 2024 márciusában – figyelemmel a kormányzati programra és az ágazatirányítás által megfogalmazott elvárásra – felmondta a Kft.-vel fennálló szerződést.

„A hatályos szabályozások szerint magánegészségügyi szolgáltató nem végez térítéses diagnosztikai tevékenységet a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban” – közölte az egészségügyi államtitkár.

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kívülről tetszetős
Fotó: Facebook/Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

Mint kiderült, a kérdéses térítéses vizsgálatok betegeit elkülönítetten rögzítették az EESZT-ben, „az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása” térítési kategóriában, így finanszírozásuk a NEAK által nem került elszámolásra, tehát nem érte közvetlen anyagi kár az államot.

A szóban forgó pilismaróti cég egyszemélyes, 97 százalékos tulajdonosa és egyben ügyvezetője a kecskeméti kórház korábbi főorvosa, aki jelenleg egy fővárosi magánkórházban dolgozik. A Kft. árbevétele 2020-ban még „csak” 88 millió forint volt, egy év múlva már 145 millió, 2022-ben ismét ugrott, 209 millióra, 2023-ban elérte a 273 milliót. 2024-ben aztán – talán éppen a szerződés-felmondása miatt – az árbevétele kevesebb mint a felére, 134 millióra esett vissza.

