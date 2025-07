Hiba volt fapadosra ülnie Orbán Viktornak? Hadházy Ákos lecsapott

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Az ügyészség végül azzal az indokkal utasította el a feljelentést, hogy mivel a miniszterelnököt az állami szerveknek a magán útján is védeniük kell, ezért ugyanúgy, mint a hivatalos útján, nekik kell biztosítani a biztonságos közlekedési eszközt, ha a miniszterelnöknek nem áll ilyen rendelkezésre

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt régóta foglalkoztatják Orbán Viktor utazásai. Korábban feljelentést is tett a kormányfő ellen azért, mert szerinte jogszerűtlenül utasította az őt és feleségét szállító honvédségi gépet kitérőre.

