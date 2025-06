Hídfoglalásokra készül a Pride-on a Mi Hazánk

Ezen felül a Hősök terétől a Tabánig is lefoglalták az útvonalat, beleértve az Andrássy utat, a Múzeum körutat, és a Kálvin teret is a Szabadság hídig – ezt a rendőrség már jóvá is hagyta a párt sajtófőnöke szerint – értesült a Magyar Hang.

A főváros és a Pride eredeti szervezője, a Szivárvány Misszió Alapítvány szerdán jelentette be, hogy Budapest Büszkesé néven rendeznek szabadságünnepet a Pride „helyett”, amelyen a Városháza parktól a Szabadság hídon át a Műegyetemhez vonulnának, vagyis azon az útvonalon, amelyet most a Mi Hazánk lefoglalt.

Az Andrássy utat lefoglalta a Mi Hazánk szombatra

Fotó: Facebook

A Pride szóvivője a Magyar Hangnak azt mondta: abból indulnak ki, hogy a Fővárosi Önkormányzat által szervezett rendezvénynek magasabb prioritása van, mint az ellentüntetéseknek, ezért a rendezvényt biztosítani fogja a rendőrség. Ugyanakkor a cikk rámutat, hogy a rendőrség – a főváros álláspontjával ellentétesen – korábban gyülekezésként értékelte a Budapest Büszkeséget, ezért betiltotta azt, és fel is oszlathatja, vagy szankciókat szabhat ki a szervezővel és a résztvevőkkel szemben.

A lap úgy tudja, a Mi Hazánk álláspontja szerint mivel a bejelentett és a gyülekezési törvény alapján jóváhagyott rendezvényt a rendőrség köteles biztosítani, ezért ők vonulhatnak majd az eredetileg tervezett útvonalon.