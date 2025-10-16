Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Budapest Karácsony Gergely

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

mfor.hu

Elindult a térgondoki szolgálat.

A budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának biztosítása érdekében – a korábbi magyar tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot elemezve – térgondnoki szolgálatot állított fel a Fővárossal közösen a Budapesti Közművek.

A térgondnoki rendszer célja a terek köztisztaságának további javítása. Ahogy Karácsony Gergely a facebook posztjában elmondta: „a térgondnokok mindent megtesznek azért, hogy felhívják a figyelmét mindenkinek, aki használja ezeket a közterületeket, hogy vigyázzunk rájuk, hiszen Budapest mindannyiunk közös otthona…. tulajdonképpen ők lesznek a terület szeme, füle és egy kicsit a lelke is.”   A térgondnokok figyelemmel kísérik a környezet állapotát, kapcsolatot tartanak a közterület használóival és üzemeltetőivel, miközben aktívan részt vesznek a köztisztaság fenntartásában. A rendszer alapgondolata a köztisztaság iránti sokszereplős, közös felelősségérzet, ezért a Budapesti Közművek várja a programhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok és gazdasági szereplők jelentkezését is.

A Budapesti Közművek a programot hat nagy forgalmú fővárosi téren indítja el. Három kiemelt helyszínen – a Blaha Lujza téren, a Deák téren, és a KÖKI-n – már zajlik az új szolgáltatás, három további helyszínen – az Etele téren, az Örs Vezér téren és a Széll Kálmán téren – pedig november 1-vel indul a feladatellátás.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Az ÁSZ-jelentés után sok lett az ajándék.

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

A bizonytalanok aránya 29 százalék.

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

A magyar miniszterelnök a Kossuth téren, a Tisza Párt elnöke várhatóan a Hősök terén szónokol majd október 23-án. A miniszterelnök fog előbb beszélni.

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Várhelyi Olivér pedig nem mond igazat? Megszólalt a kémügy idején uniós diplomataként szolgáló Tisza-elnök.

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

A brüsszeli kémbotrányról is megszólalt a miniszter.

Óriási csatába keveredett a magyar válogatott és a Sztárban sztár

A 41. hét nézettségi adataiban felbolydult az állóvíz.

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

Surányi György az MNB volt elnöke a Forbes Money Summit konferencián beszélt erről.

A tömeges csalások miatt meg kell ismételni a választásokat Tiszaburán

A tömeges csalások miatt meg kell ismételni a választásokat Tiszaburán

A választás napján rengeteg videó és hangfelvétel készült szavazatvásárlásról, befolyásolásról.

Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

A NAV csak kirívó esetekben indítana vizsgálatot a vagyonadóval kapcsolatban – mondta Magyar Péter a Szabad Európának. Több tízezer közpénzes szerződés felülvizsgálatát ígérte, Magyarországot pedig megbízható NATO-szövetségesként képzeli el a jövőben.

Börtönbe vonul Sarkozy, de már idén ki is jöhet onnan

Börtönbe vonul Sarkozy, de már idén ki is jöhet onnan

A 70 éves egykori francia elnöknek egy hét múlva kell börtönbe vonulnia, de a kora miatt kérvényezheti a szabadlábra helyezését. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168