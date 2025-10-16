Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

A budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának biztosítása érdekében – a korábbi magyar tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot elemezve – térgondnoki szolgálatot állított fel a Fővárossal közösen a Budapesti Közművek.

A térgondnoki rendszer célja a terek köztisztaságának további javítása. Ahogy Karácsony Gergely a facebook posztjában elmondta: „a térgondnokok mindent megtesznek azért, hogy felhívják a figyelmét mindenkinek, aki használja ezeket a közterületeket, hogy vigyázzunk rájuk, hiszen Budapest mindannyiunk közös otthona…. tulajdonképpen ők lesznek a terület szeme, füle és egy kicsit a lelke is.” A térgondnokok figyelemmel kísérik a környezet állapotát, kapcsolatot tartanak a közterület használóival és üzemeltetőivel, miközben aktívan részt vesznek a köztisztaság fenntartásában. A rendszer alapgondolata a köztisztaság iránti sokszereplős, közös felelősségérzet, ezért a Budapesti Közművek várja a programhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok és gazdasági szereplők jelentkezését is.

A Budapesti Közművek a programot hat nagy forgalmú fővárosi téren indítja el. Három kiemelt helyszínen – a Blaha Lujza téren, a Deák téren, és a KÖKI-n – már zajlik az új szolgáltatás, három további helyszínen – az Etele téren, az Örs Vezér téren és a Széll Kálmán téren – pedig november 1-vel indul a feladatellátás.