2p
Közélet Demográfia

Hihetetlen magyarázattal álltak elő, hogy miért fogy a magyar

mfor.hu

A bizonytalanság mérsékelte a gyerekvállalási kedvet?

Az elmúlt 15 év családbarát politikája a szülőképes korú nők alacsony száma ellenére kedvező irányba terelte a gyermekvállalási kedvet Magyarországon, a születések száma az ukrajnai háború kitöréséig javuló pályán volt. A háború azonban egész Európában bizonytalanságot okozott, ami hazánkban is mérsékelte a gyermekvállalási kedvet – olvasható a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elemzésében, amelynek részleteit pénteken közölték az MTI-vel.

Az elemzés szerint Magyarországon 2025-ben az előzetes adatok szerint 72 ezer gyermek született, 7,1 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben, miközben ezer szülőképes (15-49 éves) nőre vetítve a csökkenés ennél kisebb mértékű, 5,2 százalékos volt.

A háborúhoz földrajzilag közelebb levő V4-es és balti országokban a nemzeti statisztikai hivatalok a magyarnál nagyobb mértékű, 9 százalék körüli csökkenést mértek. A születések számának mérséklődése Magyarországon feleakkora mértékű volt, mint más kelet-európai, a háborúhoz földrajzilag közel eső országokban, például Romániában, ahol 20 százalékos vagy Lettországban, ahol 19 százalékos volt a visszaesés mértéke a háború kitörése óta.

Kiemelték, hogy a háború eszkalációjának lehetősége és a háború közelsége nagyban befolyásolja a gyermekvállalási kedvet, de Magyarország esetében egy másik fontos hatást is figyelembe kell venni: a gyermekvállalási korú nők számának jelentős csökkenését.

Hazánk történetében még soha nem volt olyan alacsony a szülőképes korú nők létszáma, mint napjainkban, ez erősen befolyásolja a születések számát, hiszen sokkal kevesebb nőnek kellene sokkal több gyermeket szülnie ahhoz, hogy több kisbaba jöjjön a világra” – tették hozzá.

Rámutattak arra, hogy 2025-ben a térség más országaihoz képest a hazai születésszámok még a csökkenés ellenére is kedvezőbbek voltak, ráadásul nálunk ebben nincs szerepe a bevándorló hátterű nők gyermekvállalásának.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hihetetlen, miket mondott orbán Viktor a Kossuth rádióban

Hihetetlen, miket mondott Orbán Viktor a Kossuth rádióban

A kormányfő szerint Brüsszel összejátszik Kijevvel.

Kapitány István: Azonnal megszüntetjük a rendeleti kormányzást

Kapitány István: Azonnal megszüntetjük a rendeleti kormányzást

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője egyeztetés után bevezetné az eurót.

Itt vannak a rezsistop részletei – kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Csütörtök délelőtt 10 órakor érkezett Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a sajtó képviselői elé. 

Nagy Márton ma a postásoknak ígért extra pénzt

Nagy Márton ma a postásoknak ígért extrapénzt

Jutalmat és extra béremelést kapnak. 

Ezer kistelepülésre viszi el Lázár János kijelentéseit Magyar Péter

Ezer kistelepülésre viszi el Lázár János kijelentéseit Magyar Péter

A sokakat felháborító kijelentést így terjeszti a Tisza. 

Érdekes mozgolódások Varga Juditék asztalos cégénél

Varga Judit és Windisch László 2024-ben alapított cégének új fióktelepe van, aminek a jegyzett tőkéjét is felemelték.

Gulyás Gergely bejelentésre készül: kiderülnek a részletek a kormány új csodafegyveréről?

Gulyás Gergely bejelentésre készül: kiderülnek a részletek a kormány új csodafegyveréről?

Csütörtök délelőtt megrendezik a Kormányinfót.

Pénzbüntetést kaphat Karácsony Gergely a Pride szervezéséért

Pénzbüntetést kaphat Karácsony Gergely a Pride szervezéséért

Vádat emeltek Karácsony Gergely főpolgármester ellen a Pride szervezése miatt, de szerinte az egy önkormányzati rendezvény volt, amit nem kell bejelenteni a rendőrségnek. Tárgyalás nem lesz, pénzbüntetést kért az ügyészség.

A Kincsvadászok megint mindent letarolt

Nem történt meglepetés a 4. hét nézettségi számaiban.

Nem igaz, hogy nem indul az MSZP a választásokon

Nem igaz, hogy nem indul az MSZP a választásokon

Az MSZP nem hozott döntést arról, hogy nem indul az áprilisi országgyűlési választáson – kommentálta kedden az ellenzéki párt az ezzel kapcsolatos sajtóhíreket.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168