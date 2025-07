Hihetetlen magyarázattal rukkolt ki a vezérigazgató, hogy miért lépett be Orbán Viktor digitális polgári körébe

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„A HUN-REN vezérigazgatójaként feladatom és kötelességem a HUN-REN küldetésének megvalósításában közreműködni. Emellett az MI-koalíció elnökeként is minden módon és eszközzel támogatom és népszerűsítem a digitális innovációt. Ezzel a feladattal egyúttal a HUN-REN lehetőséget kap arra, hogy szakmai álláspontjait, – tanácsadó szerepét betöltve – közvetlenül juttassa el a a legfelsőbb döntéshozók szintjére. Ezen gondolatok mentén fogadtam el miniszterelnök úr megtisztelő felkérését az első Digitális Polgári Körben történő részvételre. Célom változatlanul az ország digitális fejlődésének támogatása, az országépítés, az alkotás. Az új lehetőséggel élve is azon dolgozunk, hogy Magyarország ne csak résztvevője, hanem aktív alakítója legyen a jövőnek” – olvasható Jakab Roland nyilatkozatában.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!