Hihetetlen, mekkorára hízott Magyarország uniós bírságának összege

A kormány már többször kapott fizetési felszólítást. Az Európai Bizottság a bírságot a hazánknak szánt éppen esedékes uniós kifizetésekből vonja le, vagyis annak a nagyjából 10 milliárd eurónak a terhére, amihez Magyarország még hozzáférne. Az Orbán-kormány ugyanakkor azért nem fizet, mert a bírságot igazságtalannak tartja. Rendeletben is rögzítette, hogy Brüsszel tartozik mintegy 2 illiárd euróval, amennyit Magyarország költött 2015 óta határvédelemre.

Vagyis a pénz jelentős része végleg elveszett, ráadásul Lattmann Tamás szerint az ítélet be nem tartása is újabb következménnyel járhat, ugyancsak az uniós források terhére.

„Hogyha Orbán Viktor ebben gondolkodik, akkor értem, hogy a saját világából indul ki, de az Európai Unió nem ilyen. Itt azért bizonyos mértékig számít a jogállamiság, és a jogi kötelezettségeket valamilyen módon ki lehet kényszeríteni, és ezt ki is fogják” – tette hozzá.

