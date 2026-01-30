Hihetetlen, miket mondott Orbán Viktor a Kossuth rádióban

A nemzeti kormány nem fogadja el a Brüsszelből jövő utasításokat, megszűri, átalakítja, kikerüli úgy, hogy az jó legyen Magyarországnak – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Orbán Viktor emlékeztetett: ez nem volt mindig így, csak az elmúlt 15 évben hozzászoktunk ahhoz, hogy Magyarországon nemzeti kormány van, és védve vagyunk a „brüsszeli marhaságokkal” vagy túlzó követelményekkel szemben is. De ha „brüsszeli kormány” van, ez a gát nincs – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Orbán Viktor közölte: Brüsszelben azzal, hogy nem engedik, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, Ukrajnát segítik. Hangsúlyozta: ugyanakkor ilyen tilalmat az Európai Unió nem állíthatna föl. „Tehát Brüsszel itt összejátszik Kijevvel” - jegyezte meg.

Hozzátette: az Európai Unió alapszerződése világosan leírja, minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, hogy milyen energiát, milyen fajtát és honnan szerez be. Ebbe nem szólhat bele Brüsszel. Ha bele akar szólni, akkor ezt úgynevezett szankciós rendszerben teheti, de egy szankciós döntéshez egyhangúság kell.

Most Brüsszel azt találta ki ismét Kijevre hivatkozva, hogy ez a rendelet nem szankció, hanem egy kereskedelempolitikai lépés, amelyhez nem kell egyhangúság és így ki lehet kerülni a magyar meg a szlovák ellenállást. De teljesen nyilvánvaló, hogy a tartalma ennek a döntésnek szankciós – rögzítette a kormányfő.

Orbán Viktor szerint az az értelme ennek az összjátéknak Kijev és Brüsszel között, hogy mindkettő olyan kormányt szeretne Magyarországon, amely „befekszik Kijevnek is, meg befekszik Brüsszelnek is”, ami nem áll ellent.

(MTI)