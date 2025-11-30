Hihetetlen nagy napja van ma a kormánypropagandának

Gőzerővel halad a Fidesz és a kormány kampánya, ami leginkább a Tisza állítólagos terveinek „leleplezéseiből” áll. A mai gyűjtés eddig:

Brüsszel folytatni akarja a háborút, és ehhez a pénzt a tagállamoktól szeretné elvenni; a Tisza odaadná a magyarok pénzét, ezért dolgozta ki a brutális megszorító csomagot – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Menczer Tamás) a Facebook-oldalán vasárnap feltöltött videóban. A Tisza Párt megszorító csomagja csapást jelentene a magyar családok számára; a Tisza 1300 milliárd forintos megszorításra és adóemelésekre készül, ahogy a baloldal mindig is tette – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára (Koncz Zsófia) a kormány Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videóban. Egyes ellenzéki pártok, amellett, hogy nem tisztelik az időseket, bevezetnék a nyugdíjadót, az ő programjuk valójában a nyugdíjcsökkentés. A beszedett adókból pedig a szomszédunkban dúló háborút finanszíroznák – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

A Tisza ezeket mind cáfolta és hazugságnak nevezte.

Kapcsolódó cikk „Leleplező” cikkek, hangulatjavítás és a csőd okai – Ez Viszont Privát Leleplezés, hangulat és jelöltek az új EVP-ben!

(MTI)